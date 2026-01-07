Após dificuldade de deixar a Venezuela, Savarino se reapresenta ao Botafogo

O meia Savarino se reapresentou ao Botafogo nesta quarta-feira (07). O venezuelano chegou ao Rio após ter problemas para deixar seu país natal por conta do conflito vivido com os Estados Unidos.

O jogador, alvo do rival Fluminense, fez exames e avaliações no centro de treinamento do Glorioso. Ele é parte de uma negociação entre Botafogo, que receberia uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, e o Tricolor, que teria Savarino no elenco para 2026.

O meia de 29 anos também teve outras propostas nos últimos dias. Porém, recusou rapidamente as ofertas feitas por São Paulo e Corinthians por não desejar deixar o Rio de Janeiro.

A identificação com o Alvinegro carioca, onde se tornou ídolo e foi homenageado com um mosaico da torcida em 2025, é o principal entrave para uma saída do camisa 10 de General Severiano.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024, vindo do Real Salt Lake, da MLS, e foi um dos protagonistas da histórica dobradinha conquistada pelo clube em sua primeira temporada, com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores. Ao todo, disputou 103 partidas, marcou 20 gols e deu 19 assistências em duas temporadas.