Belo e Viviane Araújo chegam juntos em van para gravar externa de 'Três Graças'

Ex-casal dividiu a mesma van para chegar ao Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, onde foi gravada a cena - Foto: Instagram: Rolim Maia

Ex-casal dividiu a mesma van para chegar ao Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, onde foi gravada a cena - Foto: Instagram: Rolim Maia

Belo e Viviane Araújo Juntos de novo? O casal de artistas que teve muitos anos de vida em comum voltou a se encontrar, e a viver um casal romântico. Mas não na vida real. Eles gravaram, juntos, na tarde dessa quarta-feira (7) as primeiras cenas para a novela 'Três Graças'.

O ex-casal chegou junto na mesma van ao cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, onde foi gravada a externa. A chegada de Belo e Viviane foi registrada por influenciadores digitais. Primeiro, Viviane saiu da van, já caracterizada com o figurino e o cabelo da personagem. Logo depois, o pagodeiro Belo deixou o veículo e mandou um beijo para os fãs.

Leia também:

Primeiro Hospital Inteligente do SUS será lançado em 2029 com investimento de R$1,9 bilhão

Supermercados Mundial abre 40 vagas no Rio e em Niterói

O tão aguardado encontro de Consuelo e Misael vai ao ar no dia 19 de janeiro. A cena será um flashback. Na sequência escrita por Aguinaldo Silva, o personagem de Belo foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo da estátua e visita o túmulo dos pais. No cemitério, ele dá de cara com a ex-namorada, personagem de Viviane.

Belo e Viviane vivem um para romântico na novela da TV Globo | Foto: Divulgação

"Estou sendo muito bem recebida e acolhida. Foi um começo leve, gostoso. Fiquei satisfeita com o que gravei até agora, acho que a direção e todos que estavam no set gostaram. Me preparei bastante e tive alguns encontros de leitura de texto com os colegas", disse Viviane.

Belo e Viviane Araújo se separaram em 2007, após um relacionamento de quase dez anos (1998-2007), com o término marcado por polêmicas de supostas traições, envolvendo o jogador Radamés (com quem Viviane se envolveu) e a própria Viviane, com o cantor assumindo envolvimento com Gracyanne Barbosa logo após.

