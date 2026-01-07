Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3927 | Euro R$ 6,3035
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Consumo de produto que tenha a toxina pode causar vômito ou diarreia

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 07 de janeiro de 2026 - 14:46
O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções
O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Em nota, a Anvisa cita como motivo o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. “O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções”.

Leia também:

Paciente com câncer de mama enfrenta infecção grave e aguarda internação pelo Sisreg

Anvisa manda recolher panetones com fungo; saiba mais

Ainda segundo a agência, a medida tem caráter preventivo e o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e no resto do mundo, após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

“Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global”, detalhou a Anvisa.

Orientações a pais e responsáveis

Para os consumidores que utilizam as fórmulas infantis citadas, a orientação é verificar o número do lote impresso no rótulo.

“Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados”.

“Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem”, completou a agência.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados após o consumo do produto de lotes indicados, a recomendação é buscar atendimento médico. “É importante informar o alimento que foi consumido, se possível, com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível”.

Mais orientações sobre o uso seguro de fórmulas infantis podem ser encontradas no site da Anvisa.

Imagem ilustrativa da imagem Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Matérias Relacionadas