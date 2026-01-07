Camorim abre seleção para estagiários no programa “Navegantes do Futuro”

Os interessados devem ter disponibilidade para uma jornada de 30h semanais nas instalações do estaleiro em Niterói. - Foto: Divulgação

A Camorim Serviços Marítimos recebe inscrições para o seu Programa de Estágio “Navegantes do Futuro” destinado a universitários de diferentes áreas. Desta vez, são oferecidas quatro vagas distribuídas pelas áreas Fiscal (Ciências Contábeis), Tesouraria (Ciências Contábeis ou Economia) e Manutenção (Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e afins).

Os interessados devem ter disponibilidade para uma jornada de 30h semanais nas instalações do estaleiro em Niterói. Os universitários terão direito à gratificação anual, bolsa auxílio, plano de saúde, plano odontológico, Gympass, seguro de vida em grupo, refeição em refeitório local, vale transporte e ginástica laboral. Eles também poderão participar de iniciativas internas, como o programa Cuidar Melhor Camorim, que oferece apoio clínico, psicológico e social aos funcionários da corporação.

O programa compreende reuniões mensais e um percurso por “Trilhas de Desenvolvimento” com treinamento nas seguintes áreas: Digital & Inovação, Pessoal & Liderança e Negócios & Operação. Tais dinâmicas envolvem conteúdos como “Cibersegurança e Proteção de Dados”, “Inteligência Artificial Aplicada ao Trabalho”, “Comunicação Assertiva”, “Inteligência Emocional”, “Networking e Construção de Marca Pessoal” e “Finanças Pessoais”.

O desenvolvimento do “Navegantes do Futuro” é estruturado ao longo de um ano e, ao final do primeiro semestre, os estagiários passam pela primeira avaliação. No início do segundo semestre, desenvolvem um projeto, demonstrando a interface entre o conteúdo aprendido na Instituição de Ensino com a vivência na Camorim. Em 2025, 30% dos estagiários que participaram do programa foram efetivados pela empresa.

A gerente de Gente e Gestão da Camorim, Solange Santana, explica que o programa busca oferecer uma formação abrangente aos universitários, em consonância com os valores da empresa. “Procuramos aliar o contato com a área técnica em que o estagiário trabalha com uma formação multidisciplinar. Temos colhido bons frutos com o Navegantes do Futuro”, completou Solange Santana.

Para participar é preciso enviar o currículo com o nome da vaga para trabalheconosco@camorim.com.br.

Sobre a Camorim - A Camorim Serviços Marítimos é uma empresa 100% brasileira com 30 anos de atuação no setor marítimo nacional. Considerada um hub 360° na oferta de soluções completas em logística e navegação, a corporação emprega mais de 1.300 colaboradores. Com mais de 150 embarcações, a Camorim possui um estaleiro em Niterói, onde opera um Terminal de Uso Privado (TUP), além de atuar em portos do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão.