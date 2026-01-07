Supermercado em São Gonçalo é interditado e tem mais de meia tonelada de produtos descartados

A Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Gonçalo, ligada à Secretaria de Saúde e Defesa Civil, realizou a terceira fiscalização, e consequente interdição de um supermercado localizado no bairro Trindade, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (07). Foram apreendidos e descartados 525 kg de produtos impróprios para consumo. A ação foi motivada após denúncia feita por consumidores.

De acordo com Romário Brandão, diretor do Departamento de Controle Zoonoses e Vigilância Sanitária, o estabelecimento já havia recebido outras duas visitas de fiscalização, ambas solicitando adequações, que não foram cumpridas.

"A gente veio fazer uma nova fiscalização. Nós já tínhamos feito a primeira fiscalização e lavramos aqui alguns termos de intimação, solicitando algumas adequações do mercado. Posteriormente, voltamos a segunda vez e essas adequações não tinham sido cumpridas na totalidade e assim foi elaborado um segundo termo de intimação já vindo com autos de infração, e esses autos de infração podem virar multa caso não sejam recorridos ou seja, rejeitados os recursos com a junta revisional que existe dentro do departamento. E hoje nós voltamos para fazer uma terceira fiscalização, a partir de denúncias de consumidores, e identificamos que as irregularidades ainda persistiam, não estava tudo cumprido e também identificamos outras irregularidades, como alimentos expostos de maneira incorreta à venda, alimentos armazenados de maneira incorreta, achamos alimentos fora de validade e estoque muito desorganizado", explicou o profissional.

Segundo os responsáveis pela ação, também foi encontrado um vaso sanitário dentro do estoque, junto com os materiais de limpeza que ficam guardados para expor, posteriormente, à venda; também foi constatada a presença de baratas e dejetos de ratos.