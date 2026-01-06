Moradores reclamam de falta de água há mais de 15 dias em Santa Catarina, São Gonçalo

Moradores da Travessa Maria Jurumenha, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, denunciam a falta de abastecimento de água desde o dia 19 de dezembro de 2025. Segundo relatos, há pelo menos 15 dias não cai água nas residências, e o caminhão-pipa, que deveria ser enviado como alternativa emergencial, também não havia sido disponibilizado.

Em uma das casas afetadas, a situação é crítica. A caixa d’água está completamente vazia, o que tem causado transtornos diários à família. O morador afirma que o problema não é recente e se agravou após a chegada da concessionária Águas do Rio ao município.

“Infelizmente, o problema na minha travessa, e especificamente na minha residência, ocorre desde 27 de março de 2022, quando a empresa já estava instalada na cidade desde novembro de 2021. Antes disso, na época da Cedae, esse problema não existia”, relata o morador.

Ainda segundo o denunciante, a falta de solução ao longo dos anos demonstra descaso por parte da concessionária. “Vai fazer quatro anos de tanto estudo, e se a empresa não tem capacidade, ou não quer, resolver o problema de uma única travessa, como irá resolver o problema de uma cidade tão grande como São Gonçalo?”, questiona.

O morador também critica o fato de, segundo ele, a empresa alegar não ter recursos para instalar uma bomba d’água no local. “Uma empresa que ganha milhões de reais dizer que não tem dinheiro para instalar uma bomba em uma travessa é lamentável”, afirma.

Além da falta de água, os moradores se dizem constrangidos por terem que implorar por um serviço essencial que é pago mensalmente. “O problema é que a empresa não respeita o direito do consumidor. Somos obrigados a pagar por um abastecimento que não recebemos. No Brasil, não temos o direito de escolher a empresa que presta o serviço; se tivéssemos, com certeza isso não estaria acontecendo”, desabafa.

Os moradores da Travessa Maria Jurumenha afirmam que a indignação é compartilhada por grande parte da população de São Gonçalo e cobram uma solução urgente por parte da concessionária Águas do Rio para normalizar o abastecimento e garantir um direito básico à população.

Nota da concessionária

Em nota, a Águas de Niterói informou que está em contato com os clientes da Travessa Maria Jurumenha, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, e que atua para a retomada do abastecimento na localidade ainda nesta terça-feira (06).

A concessionária esclareceu que equipes técnicas estão mobilizadas para realizar as intervenções necessárias no sistema e acompanhar a regularização do fornecimento.

A empresa informou ainda que permanece à disposição dos clientes pelo telefone 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.