Polícia Civil prende criminoso que tentou assassinar idosa em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, ontem (05), um homem que tentou assassinar, uma idosa de 83 anos, a agredindo brutalmente. Ele foi capturado em Macaé, no Norte Fluminense.

O crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2025, no interior da residência da vítima. As investigações apontam que o homem, que já havia prestado serviços de montagem de móveis para a idosa e retornou a casa dela fingindo precisar realizar um novo serviço.

No interior da residência, o criminoso enforcou a mulher e colocou um pano em sua boca, além de derrubar a idosa no chão e desferir diversos socos e chutes. Após acreditar que ela estava morta, o agressor subtraiu o celular dela e um cofre de pequeno, além de trancar o local e levar a chave consigo.

A vítima foi encontrada desacordada e em estado grave pela filha, que a socorreu a uma unidade de saúde. Ao tomarem ciência do fato, equipes da unidade iniciaram diligências e, após diversos trabalhos de inteligência, identificaram e localizaram o criminoso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.