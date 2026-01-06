Polícia Civil prende criminoso que tentou assassinar idosa em Macaé
O crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2025, no interior da residência da vítima
Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, ontem (05), um homem que tentou assassinar, uma idosa de 83 anos, a agredindo brutalmente. Ele foi capturado em Macaé, no Norte Fluminense.
O crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2025, no interior da residência da vítima. As investigações apontam que o homem, que já havia prestado serviços de montagem de móveis para a idosa e retornou a casa dela fingindo precisar realizar um novo serviço.
No interior da residência, o criminoso enforcou a mulher e colocou um pano em sua boca, além de derrubar a idosa no chão e desferir diversos socos e chutes. Após acreditar que ela estava morta, o agressor subtraiu o celular dela e um cofre de pequeno, além de trancar o local e levar a chave consigo.
A vítima foi encontrada desacordada e em estado grave pela filha, que a socorreu a uma unidade de saúde. Ao tomarem ciência do fato, equipes da unidade iniciaram diligências e, após diversos trabalhos de inteligência, identificaram e localizaram o criminoso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.