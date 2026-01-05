Detran RJ alerta sobre sites falsos e tentativas de fraude por e-mail e SMS

O pagamento do IPVA é com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e não com o Detran RJ - Foto: Divulgação

Evite golpes! O Detran RJ informa que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da CNH é golpe e poderá direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada, para o endereço do usuário cadastrado no Departamento.

Da mesma forma, o Detran RJ esclarece que seu site (https://www.detran.rj.gov.br) é o único canal oficial para informações aos usuários. Sites com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para o pagamento de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco (www.bradesco.com.br), nas abas Produtos e serviços, Serviços e, depois, Pagamentos e Tributos.

O pagamento do IPVA é com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e não com o Detran RJ. Desconfie de cobranças de IPVA que envolvam o Detran. A Sefaz também alerta os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA. Sites fraudulentos são encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Secretaria de Fazenda.

O caminho correto para pagar o IPVA é obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) no hotsite criado pela Sefaz exclusivamente para este fim, que pode ser encontrado no endereço https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o contribuinte tem acesso às opções de pagamento.

A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hotsite diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. Quem tiver dúvidas sobre o IPVA pode procurar os canais oficiais de atendimento pelo e-mail ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2334-4440.

No Detran RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do Posto Digital, no link https://servicos.detran.rj.gov.br/logincidadao/acesso/login ou pelo aplicativo do Posto Digital Detran RJ disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos.

O Detran RJ reforça que, ao se deparar com tentativas de comunicação duvidosa, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do departamento (pelo site do Detran.RJ, na aba Transparência; pelos telefones (21) 2332-0438 / (21) 2332-0450; ou presencialmente, na Avenida Presidente Vargas, 817, 8º andar, de segunda a sexta, das 9h às 16h). Também é possível encaminhar a denúncia pelo OuveRJ, da Ouvidoria Geral do Estado do Rio, pelo link https://www.rj.gov.br/ouverj/