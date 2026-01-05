Jovem que estava desaparecido no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil, é encontrado vivo

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate e voluntários experientes na região - Foto: Reprodução/redes sociais

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate e voluntários experientes na região - Foto: Reprodução/redes sociais

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que estava desaparecido há cinco dias no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil enquanto fazia uma trilha na companhia de uma amiga, foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira (05).

Ele foi encontrado com vida após cinco dias na mata. A informação foi confirmada pela irmã do jovem através das redes sociais.

Roberto havia desaparecido durante uma trilha realizada após a virada do ano, enquanto estava acompanhado de uma amiga, identificada como Thayane Smith. Ao portal Metrópoles, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) informou que o jovem foi localizado em Antonina e que ele será levado ao hospital da cidade.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate em áreas de difícil acesso e voluntários experientes na região da Serra do Ibitiraquire.