Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4451 | Euro R$ 6,3566
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Jovem que estava desaparecido no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil, é encontrado vivo

Roberto Farias Thomaz, 19 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5) após cinco dias desaparecido na mata

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 11:44
As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate e voluntários experientes na região
As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate e voluntários experientes na região -

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que estava desaparecido há cinco dias  no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil enquanto fazia uma trilha na companhia de uma amiga, foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira (05). 

Ele foi encontrado com vida após cinco dias na mata. A informação foi confirmada pela irmã do jovem através das redes sociais.

Leia também: 

Governo oferece 10 mil novas vagas em escolas da rede estadual para 2026

IPVA 2026: vale a pena pagar à vista ou a prazo? Veja calculadora

Roberto havia desaparecido durante uma trilha realizada após a virada do ano, enquanto estava acompanhado de uma amiga, identificada como Thayane Smith. Ao portal Metrópoles, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) informou que o jovem foi localizado em Antonina e que ele será levado ao hospital da cidade.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate em áreas de difícil acesso e voluntários experientes na região da Serra do Ibitiraquire.

Matérias Relacionadas