Chuva ou Sol? Veja a previsão do tempo para a primeira semana de janeiro

Nesta segunda (5), haverá um predomínio de céu nublado e a previsão é de chuva fraca - Foto: OSG

A previsão para esta semana indica que o cenário apresentará a possibilidade de pancadas de chuva isoladas no decorrer dos dias. A temperatura aumentará gradativamente ao longo da semana.

No último domingo (4), o tempo em diversas regiões do estado do Rio foi influenciado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que consiste em um corredor de nuvens que corta o país até o oceano, resultado do comportamento de ventos em altos e baixos níveis da atmosfera. Com isso, há formação de uma frente fria.

Já nesta segunda-feira (5), devido a atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste, haverá um predomínio de céu nublado e a previsão é de chuva fraca a ocasionalmente moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados.

SÃO GONÇALO:

- Segunda-feira (05): Máxima de 25°C e mínima de 22°C. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

- Terça-feira (06): Máxima de 28°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quarta-feira (07): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (08): Máxima de 32°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sexta-feira (09): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Muitas nuvens durante o dia, com aberturas de sol.

NITERÓI:

- Segunda-feira (05): Máxima de 26°C e mínima de 22°C. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

- Terça-feira (06): Máxima de 27°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (07): Máxima de 28°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (08): Máxima de 31°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sexta-feira (09): Máxima de 32°C e mínima de 24°C. Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.