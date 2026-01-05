Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Governo oferece 10 mil novas vagas em escolas da rede estadual para 2026

Candidatos que se inscreveram na primeira fase da matrícula para escolas estaduais já podem consultar o resultado nos sites da Seeduc e Matrícula Fácil

05 de janeiro de 2026 - 11:09
Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação, ofereceu 10 mil novas vagas em escolas da rede estadual para o ano letivo de 2026. A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de ensino público de qualidade. Foram disponibilizadas também mais de 85 mil vagas em escolas de tempo integral, sendo que 67.958 distribuídas para o Ensino Médio e outras 17.337 para os anos finais do Ensino Fundamental. Os candidatos que se inscreveram na primeira fase da matrícula para escolas estaduais já podem consultar o resultado nos sites da Seeduc e Matrícula Fácil.

"Estamos reforçando o nosso compromisso com a educação da rede estadual. Por isso, estamos ampliando o número de vagas, garantindo que mais estudantes tenham acesso a um ensino cada vez mais completo. A expansão das escolas em tempo integral também oferece mais oportunidades de aprendizado", afirmou o governador Cláudio Castro.

Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções. No caso das escolas de tempo integral, os estudantes têm atividades do início da manhã até o final da tarde, passando o dia na escola, onde também fazem suas refeições, tendo mais foco e saindo mais preparados, tanto para o mercado de trabalho quanto para o prosseguimento na vida acadêmica, sendo aprovados nos vestibulares e em concursos públicos.

"A escola é o portal da transformação. Estamos trabalhando muito para oferecer um ensino de qualidade, para garantir o acesso e a permanência de todos os nossos estudantes. É muito importante termos cidadãos formados para executarem projetos que proporcionem qualidade de vida e, consequentemente, fortaleçam a economia e aumentem as possibilidades de atuação no mercado de trabalho", destaca a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

O resultado da primeira fase da matrícula já está disponível. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 19 a 26 de janeiro de 2026, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

No ato da confirmação da matrícula, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I - Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento que a substitua e CPF, se possuir - original (será devolvida no ato);

II - Histórico Escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;

III - Carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;

IV - Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), conforme Lei Estadual nº 10.186/2023, na forma prevista no § 3º, art. 19;

V - Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula;

VI - Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Itinerário de Esporte;

VII - Documentação que comprova o vínculo familiar, no caso de o candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante à vaga na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), para o ano letivo de 2026.

Neste ano, o site da matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro está com uma ferramenta inédita de acessibilidade, sendo pioneira neste tipo de estrutura em todo o país, trazendo mais facilidade para a realização das inscrições.

Os estudantes que fizeram a renovação da matrícula não precisam ir à unidade escolar para fazer a confirmação. Já os candidatos que se inscreveram e não foram alocados na Primeira Fase da Matrícula poderão acessar o site Matrícula Fácil e fazer a inscrição, de 29/01 a 01/02/2026, para estudar na rede estadual de ensino em 2026.

Serviço

* A partir de 18/12/2025: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil

* De 19/01 a 26/01/2026: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula;

* Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 (exclusivo para os candidatos não alocados da 1ª Fase) - 29/01/2026 a 01/02/2026;

* Confirmação da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 - A partir de 29/01/2026;

* Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 (aos candidatos não alocados, aos que não confirmaram matrícula e aos novos do Ensino Fundamental e Médio) - A partir de 02/02/2026;

* Cadastro para transferência informatizada - A partir de 04/02/2026;

* Transferência Informatizada (com vaga imediata) - A partir de 04/02/2026.

