Helicóptero faz pouso de emergência no mar e 8 sobreviventes são resgatados no Rio

A Marinha do Brasil, a Petrobras e a Omni Táxi Aéreo divulgaram nota sobre o resgate - Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Um helicóptero fez um pouso de emergência no mar, por volta das 13h desta sexta-feira (02), a cerca de 74 km do sul de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O helicóptero transportava oito pessoas: piloto, copiloto e seis passageiros. Todos sobreviveram após utilizarem botes até a chegada do resgate, realizado pela Marinha do Brasil.

A Marinha do Brasil, a Petrobras e a Omni Táxi Aéreo divulgaram nota sobre o resgate e assistência prestada às vítimas.

Segundo a Marinha do Brasil, o acidente não deixou mortos e todos os feridos foram levados para o hospital.

Atuação da Marinha

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, ativou a operação de Busca e Salvamento (SAR) para uso da Aeronave de Serviço da Esquadra. Foi utilizado o helicóptero UH-15 e um navio-patrulha oceânico no resgate.

Todos os passageiros prestam serviços para uma empresa terceirizada que presta serviços para a Petrobras. Segundo a estatal, a aeronave, contratada pela Technip FMC, fazia o transporte para uma embarcação da mesma empresa, que executa a instalação de sistemas submarinos para a Petrobras no campo de Búzios.

Assistência às vítimas

As vítimas foram transportadas pela equipe de resgate da Marinha até a base aérea naval da cidade de São Pedro da Aldeia. Depois, tripulantes e passageiros foram encaminhados ao hospital.

Na noite desta sexta (02), a Omni Táxi Aéreo, informou que todos estavam passando por avaliações médicas preventivas de rotina para posterior liberação, o que ocorreria em breve. A empresa também disse que continua prestando suporte integral aos envolvidos.

Na manhã deste sábado (3), em novo comunicado, a Omni informou que todas as vítimas receberam alta hospitalar.

A Petrobras informou que presta toda assistência necessária' em relação ao pouso forçado ocorrido com o helicóptero da empresa Omni".