Moradores de Santa Isabel reportam problemas de energia na região há mais de 3 semanas

Moradores do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, reclamam da constante falta de energia nas últimas semanas e na demora da Enel, empresa responsável pelo serviço, no atendimento. De acordo com os locais, a instabilidade já causou danos patrimoniais como a perda de alimentos e eletrodomésticos.

Segundo os residentes do bairro, a instabilidade na energia começou no dia 6 de dezembro, sem indícios de algum problema com transformadores ou na fiação pela região.

Os moradores alegam que a luz chegou a ter apagões de cinco a seis vezes ao dia, desde então, e blecaute total durante a madrugada.

Além do problema de falta de energia, vieram as dúvidas em saber se poderiam ou não realizar festas de fim de ano em suas casas, se poderiam receber familiares ou se teriam mais horas sem fornecimento de energia.

Para piorar a situação, na madrugada da última quinta-feira (31), uma subestação de energia pegou fogo por conta de fortes chuvas e descargas atmosféricas. Segundo a Enel, o incêndio na subestação afetou mais de 140 mil imóveis, além da energia em outras cidades como Niterói, Itaboraí Maricá, Duque de Caxias e Magé, porém a concessionária afirma que a energia voltou na tarde do mesmo dia para 98% dos clientes afetados em São Gonçalo.

Sobre a reclamação dos moradores, a Enel afirmou que "uma equipe está se deslocando para a Rua Paulo Barbosa, em São Gonçalo, e nas proximidades, para avaliar a rede elétrica e normalizar o fornecimento de energia para os clientes afetados."