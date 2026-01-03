Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana

Uma nova ressaca está para chegar às praias do Rio. Esse novo alerta começa a partir das 15h deste sábado (3), com previsão de término às 6h de segunda-feira (5), com ondas que podem variar entre 2,5 m e 3 m. O alerta feito pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) é com base no Aviso de Ressaca para a Orla da Cidade emitido pela Marinha do Brasil.

Essa será a segunda em poucos dias. Na outra, que começou às 12h da quarta-feira (31) e terminou às 6h de quinta (1°) , as ondas atingiram 2,5 metros de altura e tiveram grande impacto. O Corpo de Bombeiros realizou 1.167 salvamentos entre 7h da quarta-feira (31) e 19h de quinta (1º) em praias do Rio.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, disse que não há necessidade de montar um esquema especial para este período mesmo com o número grande de visitantes e de moradores frequentando as praias. Conforme explicou, desde 19 de dezembro de 2025, a corporação está operando com mais agentes na Operação Verão.

O fato de ter nova ressaca, segundo o tenente-coronel, é motivo também de alerta em outros pontos fora das praias como o muro dos pescadores, no Leme; Pedra do Arpoador; e Mirante do Leblon, que são isolados com fitas zebradas.

“Quando tem aviso de ressaca os nossos guarda-vidas fazem trabalho de isolamento e sinalização justamente para as pessoas não se aproximarem desses locais onde há risco de queda”, contou.

O COR-Rio reforçou as orientações para que a população tenha mais segurança. Não são recomendados o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca. Durante o período do aviso, as pessoas têm que evitar a permanência em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, assim como os pescadores não devem navegar enquanto a ressaca estiver ativa. O uso de bicicletas nas ciclovias também não é recomendável, principalmente porque as ondas podem ultrapassar os calçadões.

A orientação do COR-Rio para casos de acidentes no mar é não tentar resgatar as vítimas por conta própria. O certo é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou os guarda-vidas do local

Previsão

O Sistema Alerta Rio indicou que neste sábado (3) o clima será influenciado por áreas de instabilidade em conjunto com a passagem de uma frente fria no oceano.

“Haverá predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca isolada na madrugada e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, podendo vir com raios”, informou, completando que os ventos estarão fracos a moderados.

No domingo (4), a previsão é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio. Já a segunda (5) e a terça-feira (6), serão dias com nebulosidade variada, predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca a qualquer momento, sendo ocasionalmente moderada na segunda. Os ventos estarão moderados.