Acidentes de moto entre Natal e Ano Novo lotam hospital em São Gonçalo

Os casos de acidente de moto vem lotando o Heat desde o período de Natal - Foto: Divulgação

Os casos de acidente de moto vem lotando o Heat desde o período de Natal - Foto: Divulgação

Cento e cinquenta e oito vítimas de acidentes de moto foram atendidas pelo Hospital Estadual Aberto Torres (Heat), em São Gonçalo, entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 1° de janeiro de 2026.

Segundo o balanço feito pela Secretaria de Comunicação da unidade de saúde, o hospital está lotado, com mais de 150 casos de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.

Leia também

Tutores afirmam que barulho de fogos no Réveillon motivou morte de cão no Rio

CIUG abre inscrições para cursos gratuitos na próxima segunda-feira (5)



Segundo um estudo produzido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), os acidentes com motos se tornaram uma das principais causas de morte no trânsito brasileiro. No fim dos anos 1990, motociclistas representavam 3% dos óbitos; em 2023, essa participação saltou para quase 40%.

Comparativo entre motos e outros modais

No comparativo entre mortes de motociclistas e sinistros no trânsito em geral, o período de 2000 a 2023 registrou um crescimento proporcionalmente maior de vítimas fatais em acidentes de moto do que em outros tipos de veículos.