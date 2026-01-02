Tutores afirmam que barulho de fogos no Réveillon motivou morte de cão no Rio

Um ataque de pânico teria sito o motivo da morte de um cão durante a virada do ano, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Isso porque, segundo os tutores, ele teria passado por um "estresse extremo" provocado pelo barulho intenso de fogos de artifício.

O caso foi denunciado pela família do animal, chamado Biriba. Segundo eles, o cão era ativo, saudável e integrado à rotina da família. Eles afirmam que o estresse causado pelos estampidos foi determinante para a morte do cão.

Leia também

CIUG abre inscrições para cursos gratuitos na próxima segunda-feira (5)

Saiba mais: regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta



Especialistas alertam que o barulho dos fogos pode desencadear crises severas em animais, incluindo pânico, desorientação e tentativas de fuga.

Desde 2022, o município do Rio tem uma lei que proíbe a soltura de fogos com barulho.