CIUG abre inscrições para cursos gratuitos na próxima segunda-feira (5)

A efetivação da matrícula será presencialmente na unidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Quem deseja se matricular nos cursos gratuitos de idiomas – Inglês, Francês, Espanhol -, Preparatório de Redação, Libras e Curso Preparatório para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), da Prefeitura de São Gonçalo, deve ficar atento. As inscrições devem ser realizadas a partir das 10h da próxima segunda-feira, 5 de janeiro, até às 23h e 59min do dia 8 de janeiro, pela internet, neste link.

A efetivação da matrícula será presencialmente na unidade, nos dias 14 e 15 de janeiro, das 8h às 19h. Serão 153 vagas para Inglês, 88 vagas para Preparatório de Redação, 63 vagas para Francês, 55 vagas para Espanhol, 52 vagas para Libras e 30 vagas para Curso Preparatório para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa.

No caso do Curso Preparatório para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa, os inscritos passarão por três fases, que englobam inscrição no site e sorteio, com resultado divulgado no dia 19 de janeiro a partir das 14h; Avaliação escrita através de redação, que acontecerá no dia 20 de janeiro, das 8h às 10h; Avaliação oral através de entrevista, que acontecerá no dia 2 de fevereiro, das 7h10 às 12h.

Para se matricular nos cursos de línguas, o estudante deve ter a idade mínima de 13 anos para os turnos manhã e tarde e 15 anos para o turno da noite, e estar cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental. Para o curso de Preparatório de Redação, é necessário estar cursando ou ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.

As vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem: para estudantes da rede municipal de São Gonçalo; para alunos da rede estadual de ensino; para funcionários da rede municipal de São Gonçalo; e para a comunidade em geral. Será dada prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde. Não há limite de idade para estudar na unidade.

Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pelo CIUG. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O candidato selecionado terá direito a cursar apenas um idioma, caso ele seja selecionado para dois idiomas, ele terá que fazer a opção no ato da matrícula. O candidato poderá cursar um idioma de forma concomitante ao curso Preparatório de Redação.

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) fica na Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, São Gonçalo.

Documentos obrigatórios no ato da matrícula (originais e cópias):

-Certidão de nascimento ou casamento ou RG;

-RG do responsável, quando o candidato for menor;

-RG e CPF do terceiro autorizado para efetivar a matrícula, se for o caso;

-CPF;

-Comprovante de escolaridade;

-Comprovante de residência;

-Comprovante de inscrição impresso;

-Contracheque impresso, caso seja funcionário/ servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo;

-1 foto 3×4 em papel fotográfico;

-Endereço de e-mail;

-Laudo médico, para candidatos PcD.

- Certificado de conclusão de estudo da língua inglesa para os classificados para a turma preparatória para o exame de proficiência em língua inglesa.