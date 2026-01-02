Grave acidente de trânsito tomba caminhão e deixa dois feridos na RJ-106, em Niterói

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas - Foto: Reprodução

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (02) envolvendo dois caminhões deixou dois feridos e provocou paralisação do tráfego nos dois sentidos da RJ-106, na altura do km 10,5, em Várzea das Moças, no trecho que liga São Gonçalo a Maricá.

Segundo as primeiras informações, a batida aconteceu no sentido Maricá, mas a força do impacto comprometeu também a pista contrária, causando um longo período de retenção na via.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas as autoridades confirmam que duas pessoas ficaram feridas no acidente.

Equipes de resgate, policiamento e apoio ao trânsito foram acionadas e atuam no atendimento da ocorrência e na tentativa de organizar o fluxo de veículos.

Motoristas que precisam passar pelo local devem redobrar a atenção e acompanhar as atualizações sobre a liberação da via.