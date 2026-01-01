Prefeitura de Itaboraí decreta ponto facultativo nesta sexta-feira
Serviços essenciais funcionarão normalmente
min de leitura | Escrito por Redação | 01 de janeiro de 2026 - 13:20
A Prefeitura de Itaboraí informa que, acompanhando a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o expediente nas repartições públicas municipais será considerado facultativo nesta sexta-feira (02/01/2026).
Vale destacar que os serviços essenciais e emergenciais do município, como equipamentos da Saúde, Segurança e coleta de resíduos sólidos, manterão suas atividades sem qualquer alteração, garantindo o atendimento à população durante todo o período.