Prefeitura de Itaboraí decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

A Prefeitura de Itaboraí informa que, acompanhando a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o expediente nas repartições públicas municipais será considerado facultativo nesta sexta-feira (02/01/2026).

Vale destacar que os serviços essenciais e emergenciais do município, como equipamentos da Saúde, Segurança e coleta de resíduos sólidos, manterão suas atividades sem qualquer alteração, garantindo o atendimento à população durante todo o período.