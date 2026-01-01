Crianças ficam feridas em acidentes com fogos e balão de hélio em São Goncalo e Niterói
Duas crianças tiveram dedos amputados por explosão de fogos
Três crianças deram entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, vítimas de acidentes graves envolvendo fogos de artifício e um balão de gás hélio. Os casos aconteceram entre a noite de Réveillon e as primeiras horas do Ano Novo, em São Gonçalo e Niterói.
O caso mais grave envolve um menino de 12 anos, e aconteceu no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Ele sofreu a amputação de três dedos da mão após a explosão de fogos de artifício. A criança foi socorrida e encaminhada ao HEAT, onde permanece em atendimento especializado.
Outra vítima é um menino de 8 anos, morador de Itaúna, também em São Gonçalo. Ele teve dois dedos amputados após a explosão de fogos de artifício. O garoto foi levado ao Centro de Trauma do hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece internado.
Já em Niterói, um menino de 4 anos ficou ferido após a explosão de um balão de gás hélio, no bairro de Icaraí. A criança sofreu queimaduras no pescoço e nos braços e também foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres para atendimento.