Crianças ficam feridas em acidentes com fogos e balão de hélio em São Goncalo e Niterói

Três crianças deram entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, vítimas de acidentes graves envolvendo fogos de artifício e um balão de gás hélio. Os casos aconteceram entre a noite de Réveillon e as primeiras horas do Ano Novo, em São Gonçalo e Niterói.

O caso mais grave envolve um menino de 12 anos, e aconteceu no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Ele sofreu a amputação de três dedos da mão após a explosão de fogos de artifício. A criança foi socorrida e encaminhada ao HEAT, onde permanece em atendimento especializado.

Outra vítima é um menino de 8 anos, morador de Itaúna, também em São Gonçalo. Ele teve dois dedos amputados após a explosão de fogos de artifício. O garoto foi levado ao Centro de Trauma do hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece internado.

Já em Niterói, um menino de 4 anos ficou ferido após a explosão de um balão de gás hélio, no bairro de Icaraí. A criança sofreu queimaduras no pescoço e nos braços e também foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres para atendimento.