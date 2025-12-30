Chargista Dan homenageia Arthur Maia no mês em que se completam 7 anos da morte do genial baixista

Desenho de Arthur Maia, no traço de Dan, é uma ideia planejada pela escola de samba Cacique da São José, uma das campeãs do Carnaval de Niterói em 2025 - Foto: Dan/Acervo pessoal

Desenho de Arthur Maia, no traço de Dan, é uma ideia planejada pela escola de samba Cacique da São José, uma das campeãs do Carnaval de Niterói em 2025 - Foto: Dan/Acervo pessoal

Os sambistas da escola de samba Cacique da São José, uma das campeãs do Carnaval de 2025 em Niterói (RJ), receberam um presente especial em meio às festas de fim de ano: uma charge do baixista, cantor e produtor musical, Arthur Maia, grande homenageado da agremiação, que terá a vida e obra apresentados pela vermelha e branca no desfile oficial a ser realizado no Caminho Niemeyer em 2026, pelo Grupo B.

O desenho foi feito por outro artista da região, que como Arthur, se tornou muito conhecido pelo seu trabalho: o chargista Dan, multipremiado não apenas no Brasil, mas também no exterior. A charge do genial instrumentista, que trabalhou com os principais artistas brasileiros da MPB, foi feita como forma de dar visibilidade ao seu legado e exaltar sua importância na cultura do Brasil.

Nesse mês de dezembro, completaram-se exatos sete anos da morte de Arthur Maia, após sofrer um ataque cardíaco, em casa na região Oceânica de Niterói, no fim de 2018. Nascido no bairro de Cascadura, no Rio, viveu quase toda vida em Niterói. O músico eclético encantou gerações, não apenas em carreira solo, mas também como produtor musical e integrante de bandas de artistas, como ele, consagrados da MPB: Ivan Lins, Luiz Melodia, Márcio Montarroyos, Lulu Santos, Jorge Benjor, Gal Costa, Djavan, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Caetano Veloso, George Benson, Juarez Moreira, Marisa Monte, Fernanda Fróes, Mart'nália, Roberto Carlos e Seu Jorge, entre outros, estão entre os que Arthur trabalhou, tornando-o referência também na música internacional.

Partiu da diretoria da Cacique da São José a iniciativa de pedir a Dan para fazer a charge de Arthur. Conhecedor da história do célebre músico, ele se mostrou entusiasmado com o convite. "Fiquei muito feliz em saber que iria caricaturar um dos maiores músicos do Brasil. Fiz um trabalho exaltando o alegre, do jeito que ele era. Foi um privilégio ser escolhido pra fazer essa", afirmou Dan, dono de uma carreira também expressiva, iniciada ainda na infância, na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, em Niterói. De família humilde e numerosa, com mais seis irmãos, ele fez os primeiros traços em folhas de papel de pão, e trabalhava lavando carros e vendendo fichas de orelhão para ajudar a mãe no sustento da família, após o pai abandoná-los.

Os desenhos de Dan tem originalidade e perfeita semelhança com os personagens que escolhe | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Iniciada na década de 80, no Jornal 'A Tribuna', a carreira de Dan decolou rapidamente, graças ao seu grande talento. A trajetória memorável inclui passagens do já conhecido chargista pelo 'Extra', 'O Globo', 'O Dia', além de 'O Fluminense' e 'O São Gonçalo'. Também passou a ser chamado para mostrar seus trabalhos em salões de arte em diferentes pontos do Brasil e do mundo, com várias premiações. A mais recente delas foram dois ganhos de uma só vez: o 2⁰ lugar no 20⁰ Salão Internacional de Humor de Caratinga (MG) com a caricatura do ilustrador Baptistão, além da menção honrosa com o desenho do escritor Eugênio María Gomes, no mesmo evento.

Tamanha proeza de Dan pode ser avaliada pelo número de profissionais que participaram do 20º Salão de Caratinga para expor seus trabalhos: nada menos do que 456 artistas de mais de 59 países, além do Brasil. O evento, principal do estado mineiro e um dos mais importantes e conceituados do país e do mundo, foi organizado pelo cartunista Edra, no mês de outubro de 2025. "Ver Arthur Maia retratado na caricatura do Dan nos enche de orgulho. É orgulho pra nossa cidade essa junção de dois talentos de Niterói, um nascido aqui e outro niteroiense por escolha. Dois artistas que enaltecem nossa cultura. É a certeza de que a escolha desse enredo: 'Arthur Maia, Sempre Vivo', enobrece e propaga para o mundo que Niterói é um celeiro de expoentes da cultura!", afirmou a diretora executiva da Cacique da São José, Mônica Miranda, que coordenou, junto com Dan, o projeto da elaboração do desenho.

Momento de emoção: sambistas da Cacique com familiares de Arthur Maia | Foto: Divulgação/Cacique da São José

Sucesso - A chargue de Arthur mereceu aplausos e elogios no mundo virtual, após ser divulgada na página gres.caciquedasaojose, mantida pela escola de Niterói no Instagram. E também encheu de alegria e orgulho a família de Arthur Maia. "A gente tá muito ansioso e animado pro desfile! Com certeza, será algo que marcará nossas vidas! E pra cada homenagem que foi feita e que ainda será feita! Arthur Maia merece todo o reconhecimento por tudo o que fez e pelo ser humano único que foi", afirmou a filha do músico, Mônica Maia. O irmão, Mauro Maia, ao falar da obra de Dan, comparou a genialidade do desenhista com a que marcou a carreira do músico.

"Olhando essa caricatura, posso dizer, com certeza, que é um monstro retratando outro monstro. O Dan na arte caricaturista e chargista, de uma sensibilidade ímpar, e do outro, o monstro baixista com seu baixo sem traste que deixava ele viajar nas melodias, muitas improvisadas. Na verdade, a Cacique da São José homenageia o 'Arthur o Gigante' com a caricatura do 'Dan, o incrível'!. Acho que é essa junção “O Gigante é Incrível“, declarou.

Cacique da São José tem as cores vermelha e branca Divulgação/Cacique da São José

Integração - A iniciativa em homenagear Arthur Maia acabou provocando a proximidade e interatividade muito grande entre os sambistas da Cacique com a família de Arthur Maia, Criaram-se, assim, momentos já inesquecíveis, como na festa de aniversário da escola, no dia 22 de novembro último, no Clube Aftae, no Centro de Niterói. Duas semanas antes, houve também uma animada 'resenha' na casa de Mauro Maia, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, onde o autor do enredo, o carnavalesco Renato Figueiredo, fez uma detalhada explanação sobre o tema e emocionou a todos, mostrando os figurinos e alegorias que serão usados no desfile que a Cacique vai apresentar na primeira noite de desfiles no Caminho Niemeyer, em 6 de fevereiro, em busca do bi-campeonato no mundo do samba em Niterói.