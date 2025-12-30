Caminhão-cegonha tomba na ViaLagos e deixa quatro feridos, entre eles uma gestante

A mulher grávida, devido à gravidade do quadro clínico, foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. - Foto: Divulgação

Um caminhão-cegonha tombou na manhã desta terça-feira (30) na RJ-124, a ViaLagos, e deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma mulher grávida. O acidente ocorreu no km 13 da rodovia, no sentido norte, no bairro Boa Esperança, em Rio Bonito, e envolveu pedestres.

De acordo com a concessionária ViaLagos, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 7h26 para atender à ocorrência. Equipes de resgate prestaram socorro às vítimas no local. Uma pessoa saiu ilesa, duas sofreram ferimentos leves e uma vítima ficou gravemente ferida.

A mulher grávida, devido à gravidade do quadro clínico, foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Na unidade de saúde, os médicos realizaram o parto de emergência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mãe e do recém-nascido.

Segundo a concessionária, a carreta permaneceu tombada no acostamento e na margem da rodovia, sem necessidade de interdição de faixas, e o tráfego seguiu normalmente no trecho.

As causas do acidente ainda serão apuradas.