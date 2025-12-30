Rio entra para o Guinness Book como sede do maior réveillon do planeta - Foto: Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Rio entra para o Guinness Book como sede do maior réveillon do planeta - Foto: Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

O Rio de Janeiro conquistou, nesta terça-feira (30), o reconhecimento oficial do Guinness World Records como o maior réveillon do mundo. A certificação foi entregue ao prefeito Eduardo Paes (PSD) no palco principal montado na Praia de Copacabana, onde acontece a tradicional festa da virada.

O título leva em consideração tanto o número de pessoas presentes quanto a grandiosidade da estrutura instalada para o evento, que todos os anos atrai milhões de cariocas e turistas à orla de Copacabana.

Segundo a juíza do Guinness Book, Camila Borenstain, foi comprovada a presença de cerca de 2,5 milhões de pessoas em 2025 apenas na faixa de areia em frente ao palco principal, sem incluir o público que acompanhou a celebração nas áreas próximas.

Durante a manhã, o prefeito visitou o espaço acompanhado do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD), e do presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Neste ano, o réveillon carioca contará com 70 atrações espalhadas por 13 palcos, sendo três em Copacabana e outros dez distribuídos por diferentes pontos da cidade. Somente no bairro, a expectativa é reunir mais de 2,5 milhões de pessoas para celebrar a chegada do novo ano.

No palco principal, em frente ao Copacabana Palace, estão previstos os seguintes shows:

Gilberto Gil, com participação especial de Ney Matogrosso

Belo e Alcione, no mesmo espetáculo

João Gomes, com participação de Iza

Alok, com apresentação que inclui um show de 1.200 drones

Beija-Flor, atual campeã do carnaval, encerrando a programação

Além disso, Copacabana contará com um palco dedicado ao samba, na Rua República do Peru, e outro voltado à música gospel, no Leme.

Queima de fogos

O espetáculo pirotécnico em Copacabana terá duração de 12 minutos e utilizará 19 balsas, número recorde já empregado na orla carioca. Em edições anteriores, o show chegou a contar com até 10 embarcações.