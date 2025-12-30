Visita inesperada na varanda: preguiça é resgatada e devolvida à natureza em Niterói

Um morador de Rio d’Ouro, em Niterói, nesta terça-feira, (30) teve uma visita pra lá de inesperada. Ao avistar uma preguiça na varanda de sua residência, o cidadão acionou imediatamente o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), garantindo que o resgate fosse feito de forma segura tanto para o animal quanto para a família.

A ocorrência foi atendida pela Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Civil Municipal de Niterói, que realizou a captura do animal silvestre seguindo todos os protocolos técnicos. Após avaliação da equipe especializada, foi constatado que a preguiça estava saudável, sem ferimentos, e apta a retornar à natureza. O animal foi, então, reintegrado ao seu habitat natural em uma área de proteção ambiental de São Francisco.

Segundo o coordenador da CMA, Renato Macedo, é fundamental que a população mantenha distância ao se deparar com animais silvestres, mesmo quando aparentam ser dóceis. “Essas espécies muitas vezes saem do interior das florestas para tomar banho de sol, já que possuem baixa temperatura corporal. Como são animais de movimentos lentos, podem ficar vulneráveis a ataques, por isso o resgate precisa ser rápido e seguro”, explicou o coordenador.

Renato Macedo reforça ainda que, em situações como essa, a orientação é acionar imediatamente o Cisp pelo telefone 153. “Nunca se deve tentar alimentar, tocar ou capturar o animal. O contato humano pode causar estresse e colocar em risco tanto o animal quanto as pessoas”, alertou.

Resgate especializado

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói realiza um trabalho especializado no resgate de animais silvestres e conta com procedimentos específicos para cada tipo de ocorrência. Após o acionamento, a equipe faz a captura e avalia as condições físicas do animal. Quando não há ferimentos, ele é devolvido à natureza na unidade de conservação mais próxima.

Nos casos em que o animal apresenta algum tipo de lesão ou necessita de cuidados, ele é encaminhado para instituições de referência, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil, nos casos envolvendo cobras venenosas.

A Guarda Municipal reforça que o acionamento correto da equipe pelo telefone 153 é essencial para garantir a preservação da fauna silvestre e a segurança da população, assegurando que cada resgate siga critérios técnicos, avaliação veterinária e o encaminhamento adequado quando necessário.