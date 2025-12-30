Morre aos 52 anos o jornalista Caio Alex, repórter da InterTV RJ

O jornalismo do Rio de Janeiro amanheceu de luto nesta terça-feira (30) com a morte do jornalista e repórter Caio Alex, aos 52 anos. Atualmente na InterTV RJ, afiliada da TV Globo, Caio estava internado no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Leia também:

Após incendiar casa da mãe, jovem incendeia residência da tia no Cubango

Carro capota em Icaraí e deixa uma pessoa ferida



Durante o período de internação, o jornalista chegou a apresentar quadro grave, necessitando de suporte respiratório e sessões de diálise. A família optou por manter o estado de saúde de Caio de forma reservada até a alta hospitalar. Caio que ficou internado outras vezes ao logo desse ano, mesmo em tratamento, ele compartilhava nas redes sociais parte de sua rotina de hemodiálise, sempre demonstrando força e otimismo.

Com uma trajetória marcada pela dedicação à notícia e pelo carisma, Caio Alex teve passagem pelo SBT e atualmente era repórter e apresentador da InterTV. Reconhecido pelos colegas como um profissional generoso e acessível, ele era conhecido por transformar até as pautas mais difíceis em histórias conduzidas com leveza e humanidade.

Amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas. Uma amiga destacou a força e a energia que Caio transmitia:

“A dor é grande. O choque foi ainda maior. Caio sempre foi forte, um touro, e a gente acreditava que ele sairia bem dessa, mais uma vez. O que fica é a energia, a potência da voz, da risada, do jeito. Caio era sinônimo de alegria e festa. Ele descansou.”

Outra colega de trabalho ressaltou o lado humano do jornalista:

“Caio era uma pessoa muito especial. Ajudava todo mundo, sem pedir nada em troca. Era alegria e luz. Vai fazer muita falta. É uma grande perda para todos nós.”

A repórter Renata Sena, amiga e colega de profissão, também lamentou a perda:

“Caio era um cara incrível, generoso. Nunca deixou a fama subir à cabeça. Estava sempre pronto a atender, compartilhar e ensinar. Nunca fez diferença entre colegas e parava tudo para falar com quem o reconhecesse na rua. Sempre sorrindo, ele tornava leves até as pautas mais pesadas. Uma perda irreparável para a família, os amigos e para todos que acompanhavam seu trabalho.”

O enterro será realizado nesta quarta-feira (31), em Cabo Frio. Sua morte representa uma perda significativa para o jornalismo, que se despede de um profissional respeitado, admirado e lembrado pela alegria, empatia e compromisso com a informação.