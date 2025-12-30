Carro capota em Icaraí e deixa uma pessoa ferida
As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades
Uma pessoa ficou ferida após um carro de passeio capotar na Rua Lemos Cunha, esquina com a Rua Dr. Carlos Halfeld, em frente à 77ª DP, no bairro de Icaraí, em Niterói, na manhã desta terça-feira (30).
A vítima precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda não foi confirmado se a vítima estava no veículo que capotou ou em um segundo veículo envolvido no acidente. Também não se sabe o estado de saúde da vítima.
