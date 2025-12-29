Ano Novo: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Os shoppings da região funcionarão em horários especiais neste período de fim de ano - Foto: Divulgação

Os shoppings da região funcionarão em horários especiais neste período de fim de ano - Foto: Divulgação

Faltam apenas dois dias para o Ano Novo, e a temporada de fim de ano segue intensa nos shoppings da região, com horários especiais de funcionamento durante o período de fim de ano. Confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar nessa reta final:

Shoppings

Pátio Alcântara

- 31 de dezembro

Lojas – 9h às 16h

Alimentação – 10h às 16h

- 1º de janeiro

Fechado

São Gonçalo Shopping

- 29 e 30 de dezembro

Lojas, alimentação e cinema: 10h às 22h

- 31 de dezembro

Lojas, alimentação e cinema: 10h às 16h

- 1º de janeiro

Lojas: fechadas

Alimentação e cinema: 12h às 21h (opcional)

Partage São Gonçalo

- 29 e 30 de dezembro

Lojas: 10h às 22h

Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Cinema: Conforme programação

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 23h

- 31 de dezembro

Lojas: 10h às 16h

Alimentação e Lazer: 10h às 16h

Cinema: Conforme programação

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 16h

- 1º de janeiro

Cinema: Conforme programação

Alimentação e Lazer: 11h às 21h (opcional)

Demais lojas: Fechado

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 21h (opcional)

Plaza Niterói

- 29 e 30 de dezembro

Funcionamento normal

- 31 de dezembro

Lojas e quiosques: das 10h às 16h

Praça de alimentação: das 10h às 16h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

- 1º de janeiro

Lojas e quiosques: não abrem

Praça de alimentação: facultativo, das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: facultativo, das 12h às 21h

- 2 de janeiro

Funcionamento normal

Barcas

No dia 1º de janeiro, a operação do transporte aquaviário será realizada com a grade de domingo e feriado. Na linha Arariboia os intervalos são de 60 minutos.

As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam.

No dia 31 a circulação será normal, sem alteração.

Os horários das viagens para Paquetá podem ser consultados no site www.barcasrio.com.br.

Bancos

No dia 1º de janeiro (Confraternização Universal), as instituições financeiras não terão atendimento ao público. Com isso, as compensações bancárias não serão efetivadas nesses dias, incluindo a TED. Os demais canais funcionam normalmente.

No dia 2 de janeiro os bancos funcionarão em expediente normal.

Mercados e Supermercados

Pão de Açúcar

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão das 7h às 18h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, todas estarão fechadas.

Extra Mercado

As unidades do Extra Mercado também abrirão no dia 31 de dezembro, das 7h às 19h. No dia 1º de janeiro, somente as unidades Rio das Ostras, Araruama, Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia funcionarão, das 9h às 20h. Já a loja Macaé abrirá das 10h às 17h.

Assaí

No dia 31 de dezembro, as unidades do Assaí no Estado do Rio de Janeiro funcionarão das 7h às 17h, sendo que a loja Ceasa estará aberta das 6h às 17h.

No dia 1º de janeiro, todas as unidades estarão fechadas. Confira o endereço das unidades.

Enel

- 31 de dezembro

Horário: das 8h às 12h

- 1º de janeiro

Lojas fechadas

- 2 de janeiro

Funcionamento normal

Águas do Rio

A Águas do Rio informa que suas lojas físicas estarão fechadas no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, o atendimento presencial ocorrerá em horário reduzido, das 8h às 12h. Nos demais dias, o funcionamento será normal, das 8h às 17h.

Os endereços das lojas estão disponíveis em https://aguasdorio.com.br/contato/.

A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento funcionam 24 horas por dia, assim como as equipes operacionais em campo. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp e telefone 0800 195 0 195, além da agência virtual disponível em www.aguasdorio.com.br.

Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Alguns serviços terão alteração no atendimento e os serviços indispensáveis serão mantidos.

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também funcionam 24h durante todo o período.

Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada foram reabertas nesta segunda-feira (29).