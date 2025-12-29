Ano Novo: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói
Confira os horários de funcionamento de bancos, shoppings, barcas e supermercados
Faltam apenas dois dias para o Ano Novo, e a temporada de fim de ano segue intensa nos shoppings da região, com horários especiais de funcionamento durante o período de fim de ano. Confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar nessa reta final:
Shoppings
Pátio Alcântara
- 31 de dezembro
Lojas – 9h às 16h
Alimentação – 10h às 16h
- 1º de janeiro
Fechado
São Gonçalo Shopping
- 29 e 30 de dezembro
Lojas, alimentação e cinema: 10h às 22h
- 31 de dezembro
Lojas, alimentação e cinema: 10h às 16h
- 1º de janeiro
Lojas: fechadas
Alimentação e cinema: 12h às 21h (opcional)
Partage São Gonçalo
- 29 e 30 de dezembro
Lojas: 10h às 22h
Alimentação e Lazer: 10h às 22h
Cinema: Conforme programação
Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 23h
- 31 de dezembro
Lojas: 10h às 16h
Alimentação e Lazer: 10h às 16h
Cinema: Conforme programação
Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 16h
- 1º de janeiro
Cinema: Conforme programação
Alimentação e Lazer: 11h às 21h (opcional)
Demais lojas: Fechado
Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 21h (opcional)
Plaza Niterói
- 29 e 30 de dezembro
Funcionamento normal
- 31 de dezembro
Lojas e quiosques: das 10h às 16h
Praça de alimentação: das 10h às 16h
Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação
- 1º de janeiro
Lojas e quiosques: não abrem
Praça de alimentação: facultativo, das 12h às 21h
Restaurantes e cinema: facultativo, das 12h às 21h
- 2 de janeiro
Funcionamento normal
Barcas
No dia 1º de janeiro, a operação do transporte aquaviário será realizada com a grade de domingo e feriado. Na linha Arariboia os intervalos são de 60 minutos.
As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam.
No dia 31 a circulação será normal, sem alteração.
Os horários das viagens para Paquetá podem ser consultados no site www.barcasrio.com.br.
Bancos
No dia 1º de janeiro (Confraternização Universal), as instituições financeiras não terão atendimento ao público. Com isso, as compensações bancárias não serão efetivadas nesses dias, incluindo a TED. Os demais canais funcionam normalmente.
No dia 2 de janeiro os bancos funcionarão em expediente normal.
Mercados e Supermercados
Pão de Açúcar
As lojas do Pão de Açúcar funcionarão das 7h às 18h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, todas estarão fechadas.
Extra Mercado
As unidades do Extra Mercado também abrirão no dia 31 de dezembro, das 7h às 19h. No dia 1º de janeiro, somente as unidades Rio das Ostras, Araruama, Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia funcionarão, das 9h às 20h. Já a loja Macaé abrirá das 10h às 17h.
Assaí
No dia 31 de dezembro, as unidades do Assaí no Estado do Rio de Janeiro funcionarão das 7h às 17h, sendo que a loja Ceasa estará aberta das 6h às 17h.
No dia 1º de janeiro, todas as unidades estarão fechadas. Confira o endereço das unidades.
Enel
- 31 de dezembro
Horário: das 8h às 12h
- 1º de janeiro
Lojas fechadas
- 2 de janeiro
Funcionamento normal
Águas do Rio
A Águas do Rio informa que suas lojas físicas estarão fechadas no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, o atendimento presencial ocorrerá em horário reduzido, das 8h às 12h. Nos demais dias, o funcionamento será normal, das 8h às 17h.
Os endereços das lojas estão disponíveis em https://aguasdorio.com.br/contato/.
A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento funcionam 24 horas por dia, assim como as equipes operacionais em campo. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp e telefone 0800 195 0 195, além da agência virtual disponível em www.aguasdorio.com.br.
Prefeitura de São Gonçalo
O prefeito decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Alguns serviços terão alteração no atendimento e os serviços indispensáveis serão mantidos.
Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.
O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também funcionam 24h durante todo o período.
Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada foram reabertas nesta segunda-feira (29).