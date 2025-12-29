Papai Noel dos Correios realiza 300 mil sonhos de crianças em todo o Brasil - Foto: Reprodução

Papai Noel dos Correios realiza 300 mil sonhos de crianças em todo o Brasil - Foto: Reprodução

Os Correios encerraram, na última semana, a maior campanha de solidariedade do país: todas as 300 mil cartas disponibilizadas para adoção no Papai Noel dos Correios 2025, que estavam dentro dos critérios da campanha, foram atendidas. Dessas, 250 mil foram adotadas pela sociedade e por entidades públicas e privadas. Na reta final, a Receita Federal do Brasil (RFB) reforçou a ação com a doação de 50 mil kits contendo itens infantis e brinquedos.

A iniciativa contemplou pedidos de estudantes da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também foram atendidas cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos, além de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Cerca de 6 mil cartas enviadas por jovens acolhidos em unidades vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça também foram atendidas.

Esta é a 36ª edição da campanha, que mobiliza secretarias de educação, padrinhos corporativos, sociedade e empregados dos Correios para transformar sonhos em realidade. Em mais de três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas.

Sonhos realizados – Os pedidos mais comuns foram bonecas, carrinhos, bicicletas e material escolar. Mas também houve histórias emocionantes.

Otávio, de 6 anos, de Valparaíso (GO), pediu uma bolsa de estudos para ingressar em uma nova escola. “Sou aluno destaque e amo estudar”, escreveu. Uma instituição renomada do município atendeu ao pedido, oferecendo bolsa integral, uniforme e material escolar.

No Distrito Federal, Francisca Larissa, de 15 anos, diagnosticada com paralisia cerebral, pediu uma cadeira de rodas motorizada. Um grupo de voluntários de uma empresa abraçou a causa e realizou o sonho. No Rio de Janeiro, Giovanna, de 5 anos, pediu um sensor de glicose para monitorar a diabetes “sem tantas picadas”.

Pedidos de paz e saúde também emocionaram: “Desejo muita saúde, paz, amor e alegria para minha família e todas as outras famílias”, escreveu Anthonny Francisco, de 9 anos.

Entregas especiais – Além das adoções, a campanha promoveu encontros festivos com o Bom Velhinho em comunidades distantes, impactadas por tragédias ou em situação de vulnerabilidade.

Em Valença (RJ), as crianças do Quilombo São José foram atendidas pela campanha este ano e receberam presentes. Também foram contemplados alunos de escolas públicas nas ilhas de Provetá, Abraão e Ilha Grande.

Em Rio Bonito do Iguaçu (PR), cidade devastada por um tornado em novembro, cerca de 1,1 mil crianças receberam presentes. No Tocantins, as entregas ocorreram em comunidades quilombolas e aldeias indígenas. No Ceará, 450 crianças indígenas de 14 escolas foram atendidas.

Os Correios agradecem o apoio de todos que participaram da campanha, que cresceu para além da estatal e hoje é abraçada por milhares de brasileiras e brasileiros. São madrinhas, padrinhos, empresas, comunidade escolar e famílias que se unem aos Correios para tirar do papel os sonhos de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade.