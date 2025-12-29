Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Moradora de Santa Rosa, em Niterói, tem casa incendiada pela própria filha

Família inicia vaquinha solidária para reconstruir imóvel destruído pelo fogo

relogio min de leitura | Escrito por Aretha Dossares com supervisão de Thiago Soares | 29 de dezembro de 2025 - 17:54
Mãe e filha pedem ajuda para reconstrução da casa após incêndio
A moradora de Niterói Dionisia Oliveira Simão Lagoeiro, de 59 anos, professora da Rede Municipal de Educação do município onde mora, teve a casa incendiada, em Santa Rosa, na manhã deste domingo (28). A principal suspeita do incêndio é a própria filha mais nova, de 29 anos, que, segundo familiares, sofre de esquizofrenia, uso de drogas e não mora com a família há anos.

Em entrevista ao jornal O São Gonçalo, a irmã mais velha da suspeita, Cynthia Lagoeiro, contou que sua irmã caçula chegou à residência por volta das 7h e passou horas tentando entrar no imóvel. Como a mãe não atendeu, ela teria quebrado o vidro da janela do quarto e ateado fogo no local. As chamas atingiram principalmente o quarto da mãe e parte da sala; os demais cômodos ficaram tomados pela fuligem.

No momento do incêndio, apenas a mãe estava em casa. Com a ajuda de vizinhos e do Corpo de Bombeiros, ela foi resgatada junto com os três cachorros da família. Apesar do susto, a vítima não sofreu queimaduras, mas inalou fumaça.

Segundo Cynthia, os móveis da casa ainda podem ser reaproveitados em sua maioria, mas tudo o que estava no quarto da mãe foi perdido. A família agora enfrenta o desafio da reconstrução e conta com a solidariedade da população.

Ainda de acordo com relatos, a suspeita já teria feito ameaças anteriores contra a mãe e a irmã, e o caso está sendo investigado pelas autoridades. A mulher segue foragida.

Vaquinha solidária

Para ajudar na reconstrução da casa, a família criou uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 50 mil. Até o fechamento desta matéria, o valor arrecadado era de R$ 22.452,00.

Além de contribuições financeiras, Cynthia informa que a família também aceita doações de materiais de obra, como latas de tinta, rolos para pintura e materiais de construção em geral.

Como ajudar:

Pix: 5865879@vakinha.com.br

Link da vaquinha: Vakinha solidária

