Ex-prefeito de Maricá é ferido ao tentar salvar cachorro na Praia da Barra
Ele sofreu mordidas e precisou passar por microcirurgia após entrar no mar para resgatar o animal neste domingo (28)
O ex-prefeito de Maricá passou por um susto na manhã desse domingo (28) ao entrar no mar da Praia da Barra para tentar salvar um cachorro que se afogava. Durante a ação, ele acabou sofrendo um acidente e foi mordido pelo animal, que estava assustado.
A vítima teve um corte próximo ao lábio superior e lesões nos punhos, sendo encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. No local, ele passou por um procedimento de microcirurgia, realizado com sucesso, e recebeu alta ainda no mesmo dia.
Em nota, o ex-prefeito tranquilizou amigos e moradores, afirmando que já está em casa, medicado e em repouso, com recuperação dentro do esperado. Ele também agradeceu as mensagens de apoio recebidas e destacou a importância da cautela em situações semelhantes.
“Fica também o aprendizado: ajudar é um gesto nobre, mas situações envolvendo animais assustados exigem muito cuidado”, afirmou.
O estado de saúde do ex-prefeito é considerado estável.