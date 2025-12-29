Ex-prefeito de Maricá é ferido ao tentar salvar cachorro na Praia da Barra

Ele foi mordido ao tentar salvar um cachorro que se afogava - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Maricá passou por um susto na manhã desse domingo (28) ao entrar no mar da Praia da Barra para tentar salvar um cachorro que se afogava. Durante a ação, ele acabou sofrendo um acidente e foi mordido pelo animal, que estava assustado.

A vítima teve um corte próximo ao lábio superior e lesões nos punhos, sendo encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. No local, ele passou por um procedimento de microcirurgia, realizado com sucesso, e recebeu alta ainda no mesmo dia.

Em nota, o ex-prefeito tranquilizou amigos e moradores, afirmando que já está em casa, medicado e em repouso, com recuperação dentro do esperado. Ele também agradeceu as mensagens de apoio recebidas e destacou a importância da cautela em situações semelhantes.

“Fica também o aprendizado: ajudar é um gesto nobre, mas situações envolvendo animais assustados exigem muito cuidado”, afirmou.

O estado de saúde do ex-prefeito é considerado estável.