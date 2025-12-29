Sol ou chuva no Réveillon? Confira a previsão do tempo para os próximos dias

O calor segue presente, dividido com períodos de céu encoberto e chuva rápida - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Faltam apenas três dias para o Ano Novo, e a reta final de 2025 deve ser de tempo instável em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo os meteorologistas, a atuação de frentes frias no Centro-Sul do país deve elevar a umidade e favorecer a formação de nuvens carregadas em diversas regiões.

Com isso, a tendência é de uma semana mais chuvosa, com pancadas típicas de verão e volumes irregulares. Mas o calor segue presente, dividido com períodos de céu encoberto e chuva rápida, principalmente entre a tarde e a noite.

Confira a previsão para os próximos dias:

SÃO GONÇALO

- Segunda-feira (29): Máxima de 32ºC e mínima de 24°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Não chove.

- Terça-feira (30): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite chove forte.

- Quarta-feira (31): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (01): Máxima de 32°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sexta-feira (02): Máxima de 33°C e mínima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

NITERÓI

- Segunda-feira (29): Máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Não chove.

- Terça-feira (30): Máxima de 30°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

- Quarta-feira (31): Máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (01): Máxima de 31°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sexta-feira (02): Máxima de 32°C e mínima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

RIO DE JANEIRO

- Segunda-feira (29): Máxima de 36°C e mínima de 23°C. Sol com aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva à noite.

- Terça-feira (30): Máxima de 37°C e mínima de 24°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quarta-feira (31): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (01): Máxima de 32°C e mínima de 24°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme.

- Sexta-feira (02): Máxima de 33°C e mínima de 25°C. Dia de sol com muitas nuvens, com a possibilidade de tempo nublado e e chuva pela manhã. Tarde com possibilidade de temporal e noite chuvosa.