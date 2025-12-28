Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Balão de cerca de oito metros é resgatado por banhistas na praia de Itaipu, em Niterói

Imagens do objeto circularam nas redes sociais; órgãos oficiais não confirmaram a ocorrência

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de dezembro de 2025 - 15:59
Balão caiu na praia de Itaipu
Balão caiu na praia de Itaipu -

Imagens que circulam nas redes sociais desde o início da tarde deste domingo (28) mostram um balão de aproximadamente oito metros sendo resgatado por banhistas na praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O balão teria caído na areia e sido retirado por pessoas que estavam no local.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Niterói, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mas os órgãos informaram que não possuem registro do fato.


Autor: Divulgação | Descrição:

Balões representam risco à segurança, podendo causar incêndios, acidentes e danos ao meio ambiente. A soltura desse tipo de artefato é considerada crime ambiental, conforme a legislação brasileira.

