Balão de cerca de oito metros é resgatado por banhistas na praia de Itaipu, em Niterói

Imagens que circulam nas redes sociais desde o início da tarde deste domingo (28) mostram um balão de aproximadamente oito metros sendo resgatado por banhistas na praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O balão teria caído na areia e sido retirado por pessoas que estavam no local.

Leia também:

Carro pega fogo na BR-101, em Itaboraí, e mobiliza Corpo de Bombeiros

Homem morre atropelado por ônibus em Maria Paula, São Gonçalo



A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Niterói, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mas os órgãos informaram que não possuem registro do fato.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Balões representam risco à segurança, podendo causar incêndios, acidentes e danos ao meio ambiente. A soltura desse tipo de artefato é considerada crime ambiental, conforme a legislação brasileira.