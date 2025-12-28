Balão de cerca de oito metros é resgatado por banhistas na praia de Itaipu, em Niterói
Imagens do objeto circularam nas redes sociais; órgãos oficiais não confirmaram a ocorrência
Imagens que circulam nas redes sociais desde o início da tarde deste domingo (28) mostram um balão de aproximadamente oito metros sendo resgatado por banhistas na praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O balão teria caído na areia e sido retirado por pessoas que estavam no local.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Niterói, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mas os órgãos informaram que não possuem registro do fato.
Balões representam risco à segurança, podendo causar incêndios, acidentes e danos ao meio ambiente. A soltura desse tipo de artefato é considerada crime ambiental, conforme a legislação brasileira.