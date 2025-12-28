Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro pega fogo na BR-101, em Itaboraí, e mobiliza Corpo de Bombeiros

Incêndio ocorreu na altura do km 283, no sentido Rio Bonito; não há registro de vítimas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de dezembro de 2025 - 14:42
Um incêndio em um veículo de passeio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (28), na BR-101, em Itaboraí. O acionamento da equipe do quartel de Itaboraí ocorreu por volta das 13h28.

De acordo com as informações iniciais, o fogo atingiu um automóvel na altura do km 283 da rodovia, no sentido Rio Bonito. As chamas chamaram a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. Os bombeiros atuaram para controlar o incêndio e garantir a segurança na via. As causas do fogo ainda não foram divulgadas.

