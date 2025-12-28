Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5346 | Euro R$ 6,5175
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem morre atropelado por ônibus em Maria Paula, São Gonçalo

Acidente ocorreu na Avenida Abdias José dos Santos; corpo permanecia no local até a publicação desta reportagem

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de dezembro de 2025 - 14:35
Acidente aconteceu no bairro Maria Paula
Acidente aconteceu no bairro Maria Paula -

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã desta segunda-feira, em Maria Paula, São Gonçalo. O acidente aconteceu na Avenida Abdias José dos Santos, na altura do número 2939.

Leia também:

Homem de 77 anos é preso suspeito de estupro contra criança de 5 anos em Itaipu

PM apreende motocicleta clonada em Niterói

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência de atropelamento foi registrado às 11h44. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o óbito da vítima, que ainda não havia sido identificada.

Imagem ilustrativa da imagem Homem morre atropelado por ônibus em Maria Paula, São Gonçalo

Segundo testemunhas, o atropelamento ocorreu em frente à Padaria do Baiano, ponto conhecido da região. Até o momento da publicação desta reportagem, o corpo permanecia na via e a perícia se encontra no local. A área foi isolada.

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Tags:

Atropelamento Maria Paula

Matérias Relacionadas