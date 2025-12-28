Réveillon em Niterói terá esquema de segurança e barreiras inéditas em Icaraí

Além do reforço do efetivo nas ruas, o esquema prevê, pela primeira vez, barreiras de fiscalização e vistorias em Icaraí - Foto: Divulgação

Além do reforço do efetivo nas ruas, o esquema prevê, pela primeira vez, barreiras de fiscalização e vistorias em Icaraí - Foto: Divulgação

Com a expectativa de grande público para a virada do ano, a Prefeitura de Niterói montou um esquema especial e integrado para o Réveillon, com a atuação conjunta de órgãos municipais e forças de segurança estaduais. A operação terá início na noite do dia 31 de dezembro e seguirá até a madrugada do dia 1º de janeiro, com ações concentradas na orla e nos principais pontos de aglomeração da cidade. Pela primeira vez, haverá barreiras de fiscalização em Icaraí para coibir o uso de objetos que oferecem risco, como garrafas de vidro e fogos de artifício.

O prefeito Rodrigo Neves ressalta que a festa da virada do ano é um dos momentos mais importantes do calendário da cidade e a prioridade é proporcionar um ambiente seguro para moradores e visitantes.

Leia também:

Saiba quais são os signos compatíveis para engatar um relacionamento em 2026

Brasil formaliza cooperação com os EUA contra organizações criminosas

“Nosso compromisso é garantir que a população possa celebrar com segurança, organização e tranquilidade. Esperamos receber cerca de 400 mil pessoas em Icaraí, mas teremos queima de fogos em outros quatro pontos: em Santa Rosa, no monumento de Nossa Senhora Auxiliadora; na Vila Ipiranga, no Fonseca; no Caramujo e na Praia de Itaipu. Esse planejamento integrado mostra o cuidado da Prefeitura com Niterói e com quem escolhe a cidade para a virada do ano”, afirma ele.

A operação será coordenada pela Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e contará com 413 servidores da pasta, além do apoio de 477 policiais militares. As equipes atuarão de forma integrada em ações de patrulhamento, fiscalização, ordenamento do espaço público e prevenção de ocorrências. Além da Seop, NitTrans, Neltur, Secretaria municipal de Saúde, Guarda Municipal, Defesa Civil e CLIN estarão com equipes mobilizadas.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, a integração entre os órgãos é o principal diferencial da operação.

“Montamos um planejamento especial para o Réveillon, com integração total entre os órgãos municipais e as forças de segurança do Estado. Esse trabalho conjunto garante respostas mais rápidas, maior presença preventiva e um ambiente mais seguro para a população”, detalha Chagas, lembrando que drones e quadriciclos serão usados durante o patrulhamento.

Além do reforço do efetivo nas ruas, o esquema prevê, pela primeira vez, barreiras de fiscalização e vistorias em Icaraí. O objetivo é coibir o uso de garrafas de vidro, objetos cortantes, fogos de artifício e outros artefatos que possam colocar o público em risco. Haverá contêineres para descarte em cada barreira. A operação contará ainda com 15 pontos de observação estrategicamente posicionados e postos médicos para atendimento imediato.

O presidente da Neltur, André Bento, destaca o planejamento e a expectativa de grande público.

“Niterói vem se consolidando como destino para grandes eventos, e o Réveillon é mais uma prova disso. Estamos preparados para receber um público expressivo, com organização, estrutura e segurança”, observa ele.

Esquema de trânsito

A NitTrans preparou um esquema especial de circulação de veículos e interdições viárias para garantir a fluidez e a segurança dos pedestres. A Prefeitura orienta os motoristas a ficarem atentos às mudanças no trânsito, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, optarem pelo transporte público ou por rotas alternativas.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, explica que algumas vias terão restrições a partir das 18h, especialmente nos bairros de Icaraí e Ingá.

“Haverá interdições importantes no entorno da orla, e é fundamental que os motoristas fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes. A colaboração da população é essencial para que o trânsito funcione bem”, alerta ele.

Entre as medidas previstas estão a interdição das vias de acesso à Praia de Icaraí a partir das 18h, com início na Rua Miguel de Frias, na altura da Rua Ator Paulo Gustavo, além de alterações no fluxo de ruas estratégicas de Icaraí e Ingá, com rotas alternativas previamente definidas. O esquema conta ainda com operadores de reboque e nove pipas de água potável para consumo da população.

Haverá interdições viárias nos bairros de Icaraí e Ingá. As mudanças começam a valer a partir das 18h do dia 31, com restrições no acesso à orla, principal ponto de concentração da festa. A partir desse horário, ficará proibido o tráfego de veículos na orla da Praia de Icaraí. As interdições terão início na Rua Miguel de Frias, altura da Rua Ator Paulo Gustavo, priorizando a circulação de pedestres e a segurança do público.

Veículos provenientes da Avenida Almirante Ary Parreiras deverão acessar, obrigatoriamente, a Rua Mariz e Barros para ingressar em Icaraí. Já os motoristas que trafegarem pela Rua Miguel de Frias poderão acessar o bairro pelas ruas Gavião Peixoto e Ator Paulo Gustavo. Nesse trecho, o sentido da Rua Miguel de Frias será exclusivo em direção ao bairro do Ingá.

No Ingá, veículos vindos da Avenida Engenheiro Martins Romeo e da Rua Presidente Pedreira deverão seguir, obrigatoriamente, pela Rua Dr. Paulo Alves, conforme a sinalização e a orientação dos agentes de trânsito.

O acesso aos imóveis localizados na altura da Pedra de Itapuca e da Praia das Flechas será feito pela Rua Miguel de Frias.

Além disso, o último quarteirão da Rua Miguel de Frias, do lado direito, no trecho entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a UFF, será destinado exclusivamente à área de embarque e desembarque.

No bairro do Ingá, os veículos provenientes da Avenida Engenheiro Martins Romeo e da Rua Presidente Pedreira deverão seguir obrigatoriamente pela Rua Dr. Paulo Alves.