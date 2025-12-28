Bruninho Samudio curte praia no Rio

O goleiro Bruninho Samudio, de 15 anos, que joga no sub 15 da Seleção Brasileira e do Botafogo, foi flagrado aproveitando o último sábado do ano (27), na Praia de Copacabana, ao lado da namorada.

Ainda nas categorias de base, o jovem tem chamado a atenção dentro de campo. Atualmente Bruninho atua pelo Botafogo, porém já defendeu, como base, a camisa do Athletico, no Paraná. Em junho deste ano, ele foi convocado para a Seleção e comemorou a conquista no Instagram. "Muito feliz e realizado por mais uma conquista na minha vida, a convocação para a Seleção Brasileira. Queria agradecer a todos que me apoiaram e ajudaram para que este sonho fosse possível. Obrigado ao Botafogo, meus companheiros, comissão, diretoria e Staff. Seguimos em busca de mais!", registrou na época.

Goleiro Bruno e Eliza Samudio

O jovem tinha apenas 4 meses, quando a mãe Eliza Samudio foi assassinada pelo pai dele, Bruno Fernandes, conhecido como goleiro Bruno, em 2010.

Hoje em dia, o ex camisa 1 do Flamengo, está atuando pela Capixaba Sport Club, para poder disputar o Capixabão em 2026. O goleiro Bruno havia sido condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, e está vivendo em liberdade condicional desde janeiro de 2023.