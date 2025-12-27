Brasil formaliza cooperação com os EUA contra organizações criminosas
Objetivo é permitir o rastreio de movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro
O ministro da fazendo, Fernando Haddad, enviou aos Estados Unidos a documentação necessária para os países formarem um acordo de cooperação contra o crime organizado.
Técnicos envolvidos nas discussões afirmam que o objetivo é permitir o rastreio automático de movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro.
Cargas e contêineres que deixarem os portos e aeroportos norte-americanos também poderão ser revistadas previamente antes de deixarem o país rumo ao Brasil.
De acordo com o governo brasileiro, armamentos como peças de fuzil, já foram parar nas mãos de organizações criminosas brasileiras após o embarque em contêineres nos EUA.
As operações financeiras de pagamento envolveram cerca de 40 fundos de investimentos brasileiros e outros 17 sediados nos EUA. Inicialmente, a cooperação deve investigar nos EUA os 17 fundos, ainda mantidos sob sigilo.