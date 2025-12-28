Hemorio amplia pontos de doação de sangue em 2025 e convoca doadores para as férias de Verão

Durante as férias de verão, o número de doadores no Hemorio reduz cerca de 15% devido às viagens e o esvaziamento da capital - Foto: Divulgação

Durante as férias de verão, o número de doadores no Hemorio reduz cerca de 15% devido às viagens e o esvaziamento da capital - Foto: Divulgação

Em 2025, a rede de hemoterapia do Rio de Janeiro se consolidou com novos pontos de coleta, que tornam a doação mais acessível e ampliam a distribuição de hemocomponentes. Ao todo, as unidades administradas pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Hemorio, na capital, Duque de Caxias, Teresópolis e Santo Antônio de Pádua, contabilizaram mais de 86 mil doações entre janeiro e novembro deste ano. São pessoas que num gesto de solidariedade conseguem salvar até quatro vidas doando sangue, de forma indolor e rápida.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, investiu na abertura de dois novos polos para doações de sangue; o primeiro em Duque de Caxias, anexo ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, em 2024; e o segundo em Santo Antônio de Pádua, próximo ao Hospital Hélio Montezano de Oliveira, em agosto deste ano. Para o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, esse foi um passo estratégico para ampliar as doações de sangue e descentralizar a rede de hemoterapia do RJ.

“Com os novos pontos inaugurados este ano e no ano passado, a instituição se aproxima dos nossos doadores e facilita com que a doação se torne um hábito. Aproveitamos para reforçar o convite para esse gesto de solidariedade agora durante as férias. A rede pública de hemoterapia do estado depende exclusivamente de pessoas generosas, que dedicam tempo para doar sangue e salvar vidas em todos os lugares do Rio de Janeiro”, explica Luiz Amorim.

Durante as férias de verão, o número de doadores no Hemorio reduz cerca de 15% devido às viagens e o esvaziamento da capital. No início deste dezembro, a força da amizade motivou Camilla Apolinário, de 18 anos, e Mateus Ângelo, 19, a comparecer no Hemorio. Assim como eles, mais de 75 mil voluntários foram à unidade coordenadora do estado entre janeiro e novembro de 2025. Para o casal de amigos moradores da Zona Norte, este é um gesto rotineiro, e desta vez, o tempo mínimo para doação (de 2 em 2 meses para homens, e 3 em 3 para mulheres) permitiu que o retorno deles coincidisse.

“Eu já pratico a doação há dois anos, desde os 16, porque sempre alguém precisava. Desta vez eu venho para fazer a minha parte mesmo, para contribuir com a sociedade sendo solidária”, diz Camilla, que é estudante e jovem aprendiz.

Camilla embarcou no metrô na Pavuna, e se encontrou com Mateus em Coelho Neto. “Esta é a primeira vez que a gente consegue doar juntos, e daqui para frente será assim. É melhor vir acompanhado para fazer o bem”, disse Mateus.

Quem pode doar

Para doar sangue, não precisa agendar, basta ir ao hemocentro mais próximo de sua casa. Precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e pessoas que fazem uso de drogas não estão aptos à doação.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou pelo Disque-Sangue: 0800 282 0708, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.