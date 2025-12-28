Explosão em lancha deixa cinco feridos em Angra dos Reis

Cinco pessoas ficaram feridas após a explosão de uma lancha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, nesse sábado (27). As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal da Japuíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, as vítimas apresentavam ferimentos devido à explosão e ao incêndio.

Três dos feridos precisaram ser levados imediatamente para a sala de cirurgia, enquanto os outros dois continuaram sob observação. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Relatos das testemunhas indicam que um forte barulho foi ouvido pouco antes das chamas tomarem conta da lancha. Em seguida, uma enorme quantidade de fumaça escura se espalhou pela região, chamando a atenção de banhistas e pessoas que estavam em outras embarcações.

