Marcelo D2 e Marcelinho Moreira homenageiam Arlindo Cruz em Maricá

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de dezembro de 2025 - 15:43
Apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o “Trem do Samba pelas Estradas” reuniu centenas de moradores e visitantes na Orla de Itaipuaçu, nesta sexta-feira (26). O evento promoveu um grande encontro cultural com muito samba e uma homenagem a Arlindo Cruz, o “sambista perfeito”.

Idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, o projeto levou à praia um palco móvel montado em caminhão, estacionado na orla com a Pedra do Elefante e o pôr do sol ao fundo. A programação contou ainda com a participação do DJ Marcos, que animou o público com sambas históricos na abertura e nos intervalos.

O ponto alto do evento foi a apresentação de Marcelo D2 ao lado do compositor Marcelinho Moreira. Amigos pessoais de Arlindo Cruz, os artistas conduziram um show marcado por afeto, memória e reconhecimento da importância do sambista para a música brasileira.

“O samba é essencial, ele ajudou a construir nossa identidade e precisa estar conectado com o povo. É uma honra estar aqui participando desse movimento do Marquinhos de Oswaldo Cruz, que já é patrimônio da nossa cultura. Levar o samba para a rua, para a praia, para perto das pessoas, em um momento como esse, entre o Natal e o Ano Novo, é especial”, afirmou Marcelo D2.

Marcelinho Moreira também destacou o caráter transformador da iniciativa e agradeceu o apoio do município. “Maricá está promovendo um movimento cultural que aproxima o povo da cultura de forma simples e sem preconceito. O samba é informação, é revolucionário, é uma forma de deixar as pessoas mais felizes”, acredita.

Criado há 28 anos, o Trem do Samba é reconhecido como uma das mais importantes celebrações do gênero no país, reunindo anualmente milhares de pessoas no Dia Nacional do Samba. A versão itinerante “Trem do Samba pelas Estradas”, iniciada em 2025, amplia o alcance do projeto ao circular por diferentes cidades e territórios ligados à história do samba no estado do Rio de Janeiro.

Morador de Itaipu, o professor de História Carlos Henrique Duarte conheceu o evento pelas redes sociais e fez questão de participar. “É bonito ver o samba ocupando a praia, todo mundo junto, sem distinção, curtindo música boa, um clima de alegria. Mesmo com o calor, valeu cada minuto. Eventos assim aproximam as pessoas e mostram como a cultura transforma a vida”, concluiu.

