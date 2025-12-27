Marcelo D2 e Marcelinho Moreira homenageiam Arlindo Cruz em Maricá
Trem do Samba pelas Estradas reúne centenas de pessoas na orla de Itaipuaçu com apoio da Prefeitura de Maricá
Apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o “Trem do Samba pelas Estradas” reuniu centenas de moradores e visitantes na Orla de Itaipuaçu, nesta sexta-feira (26). O evento promoveu um grande encontro cultural com muito samba e uma homenagem a Arlindo Cruz, o “sambista perfeito”.
Idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, o projeto levou à praia um palco móvel montado em caminhão, estacionado na orla com a Pedra do Elefante e o pôr do sol ao fundo. A programação contou ainda com a participação do DJ Marcos, que animou o público com sambas históricos na abertura e nos intervalos.
O ponto alto do evento foi a apresentação de Marcelo D2 ao lado do compositor Marcelinho Moreira. Amigos pessoais de Arlindo Cruz, os artistas conduziram um show marcado por afeto, memória e reconhecimento da importância do sambista para a música brasileira.
“O samba é essencial, ele ajudou a construir nossa identidade e precisa estar conectado com o povo. É uma honra estar aqui participando desse movimento do Marquinhos de Oswaldo Cruz, que já é patrimônio da nossa cultura. Levar o samba para a rua, para a praia, para perto das pessoas, em um momento como esse, entre o Natal e o Ano Novo, é especial”, afirmou Marcelo D2.
Marcelinho Moreira também destacou o caráter transformador da iniciativa e agradeceu o apoio do município. “Maricá está promovendo um movimento cultural que aproxima o povo da cultura de forma simples e sem preconceito. O samba é informação, é revolucionário, é uma forma de deixar as pessoas mais felizes”, acredita.
Criado há 28 anos, o Trem do Samba é reconhecido como uma das mais importantes celebrações do gênero no país, reunindo anualmente milhares de pessoas no Dia Nacional do Samba. A versão itinerante “Trem do Samba pelas Estradas”, iniciada em 2025, amplia o alcance do projeto ao circular por diferentes cidades e territórios ligados à história do samba no estado do Rio de Janeiro.
Morador de Itaipu, o professor de História Carlos Henrique Duarte conheceu o evento pelas redes sociais e fez questão de participar. “É bonito ver o samba ocupando a praia, todo mundo junto, sem distinção, curtindo música boa, um clima de alegria. Mesmo com o calor, valeu cada minuto. Eventos assim aproximam as pessoas e mostram como a cultura transforma a vida”, concluiu.