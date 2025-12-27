Corpo é encontrado após queda de avião monomotor em Copacabana

Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado após a queda de um avião monomotor na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 12h30, em meio ao forte calor e com a orla lotada de banhistas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de um homem, identificado como o piloto da aeronave, foi localizado às 14h52 durante as buscas no mar. A vítima foi retirada da água e levada para o 1º Grupamento Marítimo (1º Gmar), em Botafogo.

Testemunhas relataram que o avião caiu no mar e afundou logo após o impacto, provocando correria e apreensão entre as pessoas que estavam na praia. O acidente ocorreu na altura do Posto 4 de Copacabana. Durante a operação de resgate, os bombeiros utilizaram jet-skis e outros equipamentos para auxiliar nas buscas.

De acordo com as autoridades, não houve registro de feridos entre as pessoas que estavam na praia. A empresa responsável pelo ultraleve informou que irá providenciar a retirada da aeronave da água, com a contratação de uma empresa especializada no serviço.

Com a localização do corpo, o Corpo de Bombeiros iniciou a desmobilização da operação, permanecendo no mar apenas as equipes que aguardam a retirada do avião. Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente divulgadas.