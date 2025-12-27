Guarda Municipal de São Gonçalo prende suspeito por furto de cabos e tubos de cobre

A Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu um suspeito por furto de tubos de cobre e cabos de energia - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de São Gonçalo, por meio das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), prendeu um suspeito por furto de tubos de cobre e cabos de energia na noite desta sexta-feira (26), na Rua Nilo Peçanha, no bairro Antonina.

A ocorrência teve início às 23h05, após acionamento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que identificou a ação criminosa por meio do sistema de videomonitoramento por câmeras. As equipes se deslocaram imediatamente ao local e encontraram o suspeito ainda de posse do material furtado.

Durante a abordagem e revista, foram apreendidos aproximadamente cinco metros de cabo de energia, diversos tubos de cobre e uma faca de porte médio. O envolvido, que possui cinco anotações criminais, foi conduzido inicialmente à 72ª Delegacia de Polícia para averiguação e, posteriormente, à 73ª DP, onde a ocorrência foi registrada pela Autoridade Policial Judiciária (APJ).