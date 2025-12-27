Tombamento provoca interdição parcial da BR-101 em Itaboraí

Um tombamento provocou a interdição parcial da BR-101, na altura do km 298, em Itaboraí, na Região Metropolitana Leste Fluminense, no início da tarde desta sexta-feira (27). O sinistro foi registrado por volta das 12h48 e mobiliza equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, não houve vítimas. Em razão do acidente, as faixas 1 e 2 da rodovia foram interditadas, e o tráfego está sendo desviado pela terceira faixa. Até o momento, não há previsão para a liberação total da via.

A ocorrência segue em andamento e é acompanhada por agentes da Delegacia da PRF de Niterói, que atuam no local para garantir a segurança dos motoristas e a fluidez do trânsito.