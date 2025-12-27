Prefeitura do Rio apresenta o Planejamento Operacional para o Réveillon 2026

A virada para 2026 no Rio de Janeiro promete de a maior virada do mundo - Foto: Divulgação - Fernando Maia / Prefeitura do Rio

A virada para 2026 no Rio de Janeiro promete de a maior virada do mundo - Foto: Divulgação - Fernando Maia / Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou, nesta sexta-feira (26/12), no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), na Cidade Nova, o Planejamento Operacional para o Réveillon Rio 2026 - A Maior Virada do Mundo. Cerca de 7.500 agentes municipais de 11 órgãos vão trabalhar para garantir a festa de cariocas e turistas, com ordem pública, operação de transportes, fiscalização de trânsito, limpeza, assistência social, atendimento de emergência, acolhimento e prevenção de violência contra a mulher. Além disso, 700 câmeras farão o monitoramento do público nos eventos, sendo 307 delas só em Copacabana, onde são esperadas mais de 2,5 milhões de pessoas, incluindo 14 novos equipamentos com superzoom para ajudar na segurança.

"Tudo aponta que teremos um espetáculo ainda maior este ano, especialmente em Copacabana. O recado, a nossa mensagem é: continuem aproveitando, se divertindo e desfrutando da mais incrível das cidades, mas façam isso respeitando algumas regras básicas. São regras que não cerceiam o direito de celebrar, de comemorar, de amar, de viver a cidade, tomar sua cerveja, de fazer sua oração, de curtir o seu ritmo. Mas são regras importantes, especialmente no dia 31 de dezembro, para que tenhamos a celebração da passagem de ano sendo feita de maneira civilizada e segura. Saiam nas ruas, celebrem a passagem de ano e quem deseja visitar o Rio pode vir", afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Leia também:

Feira Gastronômica Ziriguidum encerra o ano com pré-réveillon de forró e samba em Ipanema

Vai Viajar? Especialista alerta para reforço na segurança durante festas e férias

A movimentação econômica estimada para a virada 2025 / 2026 é de R$ 3,34 bilhões, de acordo com a publicação “Réveillon em Dados”, elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Fundação João Goulart e Riotur. Além disso, o público esperado para Copacabana – 2,5 milhões de pessoas – é maior do que a população de 22 capitais do país, além de ser superior ao de 99,9% dos municípios brasileiros.

Mobilidade

A principal forma de acesso a Copacabana será por meio do transporte público, incluindo metrô, trens e ônibus, que terão esquemas especiais para atender os passageiros. Vale ressaltar que várias ruas também terão esquema operacional especial de trânsito da CET-Rio com a implantação de pontos de bloqueios e sinalização para garantir a segurança viária do público nos bairros de Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Ipanema e Leblon, na Zona Sul.

Segurança

Uma base avançada do COR-Rio fará o monitoramento 24 horas em Copacabana. Serão 200 operadores de vários órgãos integrados na Sala de Situação. Seis drones estão incluídos no esquema especial. Além disso, haverá atualização, em tempo real, das informações sobre previsão do tempo, trânsito e transportes nos canais oficiais do COR-Rio. No total, 78 torres da Polícia Militar ajudarão no monitoramento do público. O acesso de pedestres terá pontos de revistas. Está proibida a comercialização de garrafas de vidro pelos ambulantes, o cercamento de áreas públicas por barraqueiros, o estacionamento nas ruas vetadas pela CET-Rio, a carga e recarga de mercadorias após o horário determinado e a utilização de área maior do que a já concedida por quiosques.

Gilberto Gil e João Gomes farão shows

Na programação da festa organizada pela Riotur, muita música, arte e cultura em 13 palcos espalhados por toda a cidade. São diversas atrações, com shows de grandes artistas brasileiros como Gilberto Gil, que terá a participação de Ney Matogrosso, no Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace. No mesmo local, a noite contará com a apresentação do cantor Belo, que receberá Alcione. João Gomes, ao lado de Iza, cantará seus sucessos no Palco Samba Amstel, na altura da Rua República do Peru, em frente ao Posto 6, o espaço será para quem gosta de samba no pé. Já o Palco Banco do Brasil Leme é dedicado à música gospel na programação do Réveillon 2026 em uma noite especial de celebração, fé e louvor à beira-mar.

Pela primeira vez, o Réveillon de Copacabana, por exemplo, terá em suas estruturas novas dimensões visuais, combinando mais tecnologia e desenhos inéditos. A queima de fogos, por sua vez, promete ser histórica: serão 19 balsas distribuídas ao longo da orla, quase o dobro do número utilizado em 2024, e 12 minutos de espetáculo pirotécnico no céu, o maior já realizado no Rio. Um show com 1.200 drones, em homenagem à cidade, fará parte do espetáculo, com imagens sincronizadas aos fogos de artifício e acompanhada de uma trilha sonora especial, assinada pelo DJ Alok.

Além de Copacabana, a tradicional queima de fogos será realizada em outros pontos do Rio de Janeiro para quem quiser curtir o Réveillon em alto astral: no Flamengo (em três balsas, com 10 minutos de duração), na Igreja da Penha (com 8 minutos), no Parque Oeste (com 6 minutos) e no Parque Realengo (com 6 minutos). E não é só isso. A festa contará ainda com outros 10 palcos: Parque Realengo, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste, Penha, Madureira, Piscinão de Ramos, Flamengo, Ilha do Governador e Paquetá. Todos eles com shows e apresentações de escolas de samba.

Confira as operações especiais:

METRÔ

O MetrôRio montou uma operação especial para o Réveillon 2026 em Copacabana, que será realizada das 19h do dia 31 até 5h de 1º de janeiro. Nesse período, o cliente só consegue embarcar no sistema metroviário usando o passaporte de embarque para o réveillon 2026 (QR Code e pulseira de retorno). A venda dos bilhetes especiais do metrô é feita exclusivamente pelo aplicativo ou site da concessionária: https://www.metrorio.com.br/reveillon.

A novidade este ano é a pulseira de retorno, que será entregue assim que o cliente validar o bilhete especial nas catracas na ida ao evento, e que tem como objetivo agilizar e melhorar o fluxo de embarque da volta. O preço do passaporte do metrô para o Réveillon de Copacabana é de R$ 15, que dá direito a ida e volta do evento.

A venda digital será encerrada às 18h do dia 31 ou antes, caso os passaportes se esgotem. O MetrôRio orienta que os clientes se planejem para comprar os passaportes de embarque (QR Codes e pulseira de retorno) com antecedência.

Para a ida ao evento na Praia de Copacabana, os clientes poderão escolher, no ato da compra do passaporte, cinco faixas de horário: 19h; 20h; 21h; 22h; e 23. Os clientes receberão um QR Code que deve ser apresentado para embarque nas estações no horário escolhido.

A compra dos bilhetes digitais pode ser efetuada via crédito ou pix no aplicativo ou site do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até 10 unidades por transação. O passaporte de embarque no metrô será válido apenas durante a noite de réveillon, sem a possibilidade de reembolso ou uso posterior.

Embarque com o passaporte de Réveillon

Após a validação do passaporte do MetrôRio na catraca, na ida à Copacabana, será entregue ao cliente a pulseira de retorno que, obrigatoriamente, terá que ser apresentada na volta. O embarque pós-evento acontece sem horário fixo, somente com a utilização da pulseira especial, válida da meia-noite até as 5h do dia 1º.

Na ida, os passaportes de embarque serão aceitos em todas as estações, exceto Cardeal Arcoverde, que terá somente desembarque até meia-noite. A partir de meia-noite, as pulseiras de retorno só serão aceitas nas estações abertas para embarque. São elas: Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Mesmo quem não utilizar o QR Code na ida e for embarcar no metrô, após meia-noite, tem que retirar a pulseira de retorno, que deverá ser feito somente nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Maracanã, das 14h às 22h do dia 31.

Para ida e volta do evento, a concessionária recomenda que os passageiros deem preferência à estação Siqueira Campos/Copacabana.

No dia 31, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais e Jaé (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até as 18h59 e voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques no sistema metroviário, que neste dia funcionarão em horário de feriado (das 7h às 23h).

Mais detalhes sobre o funcionamento do metrô

Para a operação especial de Réveillon do MetrôRio, que chega à sua 26ª edição, a concessionária reforçará o quadro de colaboradores do sistema metroviário e contará com orientadores de fluxo, para prestarem informações à população. Além disso, terá apoio da Polícia Militar e vigilância permanente.

A partir de meia-noite até as 5h de 1º de janeiro, somente as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerão abertas para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque.

Já no feriado de 1º de janeiro, o funcionamento das estações será das 7h às 23h, com exceção de Praça Onze, Saara/Presidente Vargas e Uruguaiana/Centro, que permanecerão fechadas. Essas três estações vão reabrir às 5h do dia 2 de janeiro.

Nos dias 31 e 1º, os trens da Linha 2 vão circular entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico. A concessionária reforça que, para a segurança de todos, não será permitido o transporte de grandes volumes, acima de 25 litros. Também não podem ser transportados no metrô fogos de artifício, vasilhames, garrafas, pranchas ou bicicletas durante a operação especial de Réveillon.

Gratuidades

Pessoas com deficiência (PCD), crianças até 6 anos e 11 meses acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital, e maiores de 65 anos devem apresentar um documento oficial comprobatório nas catracas para embarque nas estações durante a Operação Especial de Réveillon. Quem tiver dúvida pode procurar as redes sociais do MetrôRio, o SAC (0800 595 1111) ou se informar em uma das 41 estações do sistema.

Para mais informações sobre a venda do passaporte de embarque no metrô para o réveillon de Copacabana, gratuidades, e os horários de funcionamento do metrô durante a festa da virada, acesse o site https://www.metrorio.com.br/reveillon ou procure o SAC do MetrôRio (0800 595 1111).

SUPERVIA

Estação Central do Brasil

- Fecha no dia 31/12 às 21h15

- Reabre no dia 1/1 às 00h20

Intervalos de atendimento

- Da reabertura até 2h: 17 min

- A partir de 2h: a cada hora

ÔNIBUS

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) montou um esquema especial para a operação dos ônibus no Réveillon de Copacabana para atender à população na virada do ano. Toda a operação será concentrada na região de Botafogo, que abrigará linhas de ônibus municipais e intermunicipais com a ativação do Terminal Enseada de Botafogo e pontos intermediários na Praia de Botafogo.

A partir das 19h, haverá fechamento do tráfego para veículos particulares em Copacabana, sendo permitido apenas o acesso de ônibus de linhas regulares e táxis.

Entre 18h e 21h, 24 linhas municipais e 11 linhas intermunicipais passarão a circular de forma especial em Copacabana para levar os passageiros até os palcos do Réveillon. As linhas circularão pela Avenida Prado Júnior, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com o desembarque na Avenida Princesa Isabel. Os ônibus estarão sinalizados com a identificação “Réveillon Copacabana”.

Às 21h, tem início a operação especial do Terminal Enseada de Botafogo, com fechamento total das vias da região, inclusive para ônibus e táxis. A previsão é de que a operação do terminal seja encerrada às 5h, com reabertura gradual das vias interditadas, exceto na área de lazer da Avenida Atlântica.

Entre 21h e 5h, os embarques ocorrerão exclusivamente no Terminal Enseada de Botafogo, com organização por grupos de linhas, facilitando a orientação dos passageiros. As partidas contemplam linhas com destino à Zona Norte, Ilha do Governador, Centro e Grande Tijuca, Zona Oeste e Zona Sudoeste. Também haverá operação especial de linhas intermunicipais, com destinos para a Baixada Fluminense, Leste Fluminense e Região Serrana, incluindo municípios como Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Petrópolis, com horários programados ao longo da madrugada.

A concentração da operação no Terminal Enseada de Botafogo proporciona maior fluidez na saída dos ônibus, melhor organização dos embarques, separação dos fluxos de pedestres e veículos e aumento da capacidade de atendimento ao público. As linhas que contam com operação especial estarão distribuídas ao longo do terminal.

Linhas municipais com partidas do Terminal Enseada de Botafogo

Zona norte

232 Lins de Vasconcelos

238 Água Santa

265 Marechal Hermes

298 Acari

312 Penha (via Olaria)

355 Madureira

399 Metrô Pavuna

457 Abolição

474 Méier (via Jacaré)

483 Penha

Ilha do Governador

324 Ribeira

328 Bananal

Centro e Grande Tijuca

169 Terminal Gentileza (via Central)

410 Saens Peña

Zona Oeste e Zona Sudoeste

363 Vila Valqueire

368 Riocentro

383 Realengo

388 Cesarão (via Santa Cruz)

393 Bangu

397 Terminal Campo Grande

Zona Oeste e Zona Sudoeste (Praia de Botafogo)

550 Cidade de Deus

553 Recreio dos Bandeirantes

554 Vargem Grande

2338 Campo Grande (via Magarça)

Linhas intermunicipais com partidas do Terminal Enseada de Botafogo

Leste Fluminense

740D – Charitas (Niterói): partidas 00h15, 1h30, 2h30 e 3h

775D – Charitas (Niterói): partidas 5h

2740D – Charitas (Niterói): partidas 1h, 2h, 3h30 e 4h30

9721D – Santa Izabel (São Gonçalo): 1h, 2h, 3h, 4h e 5h

4110D – São Gonçalo: 00h30, 1h30, 2h30 e 3h30

2146D – Maricá: partidas: 00h, 2h e 4h

Baixada Fluminense

2125C – Magé: partidas 1h, 2h40 e 5h

2951C – Duque de Caxias: 1h às 5h (intervalo de 30 minutos)

1955B – Nova Iguaçu: partidas 1h às 2h (intervalo de 30 minutos) e 2h às 5h (intervalo de 90 minutos)

1512B – Coelho da Rocha (São João de Meriti): partidas 1h às 2h (intervalo de 30 minutos) e 2h às 5h (intervalo de 90 minutos)

Região Serrana

Petrópolis: partidas: 1h, 1h30, 2h30 e 5h

TRÂNSITO

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) realizará uma operação especial de trânsito para o Réveillon 2026, com a implantação de pontos de bloqueios e sinalização para garantir a segurança viária do público nos bairros de Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Ipanema e Leblon, na Zona Sul. O esquema operacional começará às 6h de terça-feira (30/12), com a proibição de estacionamento em diversas vias, para reduzir a possibilidade de conflito entre veículos e pedestres.

As interdições ao tráfego em Copacabana começam a 0h de quarta-feira (31/12), com o bloqueio do acesso de veículos de fretamento, como ônibus, micro-ônibus e vans, e a montagem de estruturas na Avenida Atlântica. A interdição total da Avenida Atlântica será às 7h, em toda a sua extensão até o Leme, incluindo a pista junto às edificações, além das avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto. A partir das 19h começam os bloqueios de acesso a Copacabana, permitindo apenas ônibus e táxi. O bloqueio total de todos os acessos a Copacabana será a partir das 21h.

A Avenida Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo) e a Avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo) serão interditadas às 19h, em ambos os sentidos, nos mesmos moldes do fechamento para a área de lazer. Os ônibus e os táxis terão acesso à Enseada até 21h

A liberação dos acessos a Copacabana está prevista para as 5h de quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, mas a Avenida Atlântica permanecerá interditada, entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel, em ambas as pistas. A partir das 10h, a pista das edificações da Avenida Atlântica será aberta e funcionará com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados.

A pista junto à orla das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica, o Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo, também permanecerão interditados até 18h, quando se encerram as áreas de lazer.

Ao todo, 180 agentes, entre operadores e apoiadores de tráfego, vão atuar nos eventos com apoio de 70 viaturas, entre carros, motocicletas e reboques. As equipes estarão empenhadas na implantação dos pontos de bloqueios para garantir a segurança viária ao público, e na orientação do trânsito a motoristas e pedestres.

A operação contará com 1.800 cones e bombonas e sinalização especial, como a instalação de galhardetes, placas de proibido estacionar, faixas de orientação e painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre as alterações no trânsito, restrições de estacionamento, condições do tráfego e rotas alternativas.

O trânsito será monitorado em tempo real por técnicos da CET-Rio no COR-Rio), que poderão fazer ajustes na programação semafórica e acionar o apoio de reboques posicionados em pontos estratégicos para a desobstrução das vias.

Recomendações importantes

- Respeitar os locais de proibição de estacionamento, observando toda a sinalização implantada na região

- Os motoristas devem, sempre que possível, evitar circular pelos bairros e vias onde ocorrerão os bloqueios viários procurando rotas alternativas para seus trajetos

- Observar e seguir as orientações dos agentes de trânsito

Interdições

A partir da 0h do dia 31/12

- Proibido o acesso e estacionamento de veículos de fretamento (ônibus, micro-ônibus e vans) nos bairros de Copacabana e Leme

A partir das 7h do dia 31/12

- Interdição total da Av. Atlântica, em toda a extensão (inclusive no trecho do Leme), incluindo a pista junto às edificações e todos os seus acessos

- Bloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados

- Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados

A partir das 19h do dia 31/12

- Bloqueio dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo

- Bloqueio da Enseada de Botafogo e do Aterro do Flamengo

- Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até às 21h

A partir das 19h30 do dia 31/12

- Bloqueio da Rua Barata Ribeiro, altura da estação do Metrô Cardeal Arcoverde, entre a Rua Rodolfo Dantas e a Rua General Azevedo Pimentel. O desvio será feito para a Rua Tonelero

A partir das 21h do dia 31/12

- Bloqueio total dos acessos a Copacabana para todos os tipos de veículos

Liberação das vias

A partir das 5h do dia 1/1

- Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Princesa Isabel, em ambas as pistas

- A pista junto à orla das avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto permanecerão interditadas, até o fim da área de lazer, o Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo, em ambos os sentidos

A partir das 10h do dia 1/1

- Será aberta a pista das edificações da Av. Atlântica, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados

Proibição de estacionamento

Para reduzir a possibilidade de conflito entre veículos e pedestres que circularão pelas vias de Copacabana, bem como para desestimular a utilização de veículos de passeio para chegar ao bairro, o estacionamento estará proibido em toda a extensão da Av. Atlântica e nas suas vias de acesso a partir das 6h do dia 30/12.

Das 6h do dia 30/12/2025 às 21h do dia 2/1/2026

- Av. Nossa Senhora de Copacabana: ambos os lados, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel

- Rua Barata Ribeiro: ambos os lados, toda a extensão.

- Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes

- Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão

- Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana

- Rua Teresa Aragão, ambos os lados

- Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão

Das 18h do dia 30/12/2025 às 10h do dia 1/1/2026

- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira, exceto nas baias existentes

- Rua Gustavo Sampaio, ambos os lados, toda a extensão

- Rua Antônio Vieira, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;

- Rua Fernando Mendes, ambos os lados

- Rua Aurelino Leal, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica

- Rua Anchieta, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

- Rua Martim Afonso, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

- Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre a Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás

- Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados

Das 23h do dia 30/12/2025 às 6h do dia 01/01/2026

- Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão

- Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados

- Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes

- Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

- Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

- Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho entre a Ronald de Carvalho e a Rua Duvivier

- Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão

- Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias).

- Praça Cardeal Arcoverde

- Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana

- Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana

- Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana

- Rua Siqueira Campos, ambos os lados, em toda a extensão

- Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias)

- Rua Santa Clara, ambos os lados, toda a extensão

- Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica

- Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados

- Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias)

- R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão

- Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados

- Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão

- Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica

- Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória