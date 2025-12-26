Vai Viajar? Especialista alerta para reforço na segurança durante festas e férias

Para garantir proteção de moradores e patrimônio, especialistas alertam para a importância de planejamento - Foto: Divulgação/Freepik

O período de festas e férias de fim de ano altera a rotina de residências e condomínios, aumentando o risco de falhas de segurança e invasões. Para garantir proteção de moradores e patrimônio, especialistas alertam para a importância de planejamento, uso de tecnologia e treinamento de equipes de segurança.

Segundo Gabriel Borba, diretor do Grupo GB Serviços e especialista em segurança condominial, novembro e dezembro exigem atenção redobrada. “O fluxo de entrada e saída dispara, há mais visitantes e entregas, e a equipe precisa estar pronta para controlar o movimento sem comprometer a segurança”, afirma.

Cuidados para quem vai viajar

Evitar divulgar a viagem: compartilhe sua ausência apenas com pessoas de confiança ou responsáveis pelo condomínio.

Monitoramento constante: certifique-se de que câmeras, alarmes e sensores estão funcionando e permitam acompanhamento remoto.

Pessoas de confiança: indique alguém para checar a residência regularmente, recolher correspondências e observar movimentações suspeitas.

Confirmação da equipe de segurança: porteiros e vigilantes devem conhecer os protocolos e cumprir suas funções rigorosamente.

Alarmes e barreiras físicas: portões, clausuras e bloqueios devem estar operacionais.

Cuidados em condomínios e prédios

Treinamento da equipe: simulações de situações reais, controle de acesso, procedimentos para visitantes e entregadores, regras para festas e ações preventivas.

Uso de tecnologia: câmeras bem posicionadas em entradas, garagens, corredores e áreas críticas; portaria virtual ou híbrida como complemento da presença física.

Engajamento dos moradores: cumprimento de regras, combate ao “efeito carona” e cuidado com divulgação de informações em grupos digitais.

Controle de entregas: procedimentos claros para recepção e encaminhamento de encomendas.

Borba reforça que a segurança deve ser tratada como prioridade, e não como gasto. “Segurança eficiente se constrói antes da crise, não depois. Investir em proteção significa valorização do imóvel, redução de riscos e mais tranquilidade para todos”, diz.

Com atenção aos detalhes, preparo da equipe e participação dos moradores, é possível atravessar o período de festas e férias com mais controle e segurança, prevenindo ocorrências e garantindo que todos aproveitem as celebrações com tranquilidade.