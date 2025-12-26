Feira Gastronômica Ziriguidum encerra o ano com pré-réveillon de forró e samba em Ipanema

O ano está terminando e a Feira Gastronômica Ziriguidum preparou uma edição especial para fechar 2025 com muita música e alegria. No dia 28 de dezembro, a partir das 10h, a Praça General Osório recebe a festa de pré-réveillon que promete embalar o domingo com forró e samba na Feira Hippie de Ipanema.

A programação começa ao meio-dia com uma atração diferente e animada: oficina de forró com Juliana Pereira. É a chance perfeita para quem quer aprender ou relembrar os passos antes de cair na dança. O aulão acontece ao som de Neidinha e seu trio de forró, que comandam a trilha sonora enquanto todo mundo se diverte aprendendo e dançando. Nos intervalos, o DJ Xokito assume o comando e mantém a energia do evento lá em cima.

A partir das 17h, o ritmo muda e entra em cena um grupo Terreiro do Cantagalo com muito samba de raiz para continuar a festa. É aquela vibe carioca de fim de ano, com aquele clima gostoso de despedida de 2025 e boas energias para o ano novo que está chegando. Quem quiser, pode vir já no espírito de Réveillon, com muito branco e brilho, mas não é obrigatório.

Como sempre, o evento reúne o melhor da gastronomia com comida boa, cerveja gelada e aquele ambiente descontraído que só a Praça General Osório proporciona. É uma oportunidade para reunir os amigos, rever quem você gosta e entrar no clima de réveillon com antecedência. A proposta é simples: boa música, comida saborosa e muita alegria para encerrar o ano do jeito que todo carioca merece.

A realização é da Lanoz Events em parceria com a Feira Hippie de Ipanema, com apoio da Rio Feirantes Associação. A entrada é gratuita e não precisa de inscrição prévia. É só aparecer e aproveitar esse domingo especial de pré-réveillon.

SERVIÇO

Feira Gastronômica Ziriguidum - Edição Pré-Réveillon

Data: Domingo, 28 de dezembro de 2025

Horário: a partir das 10h

Local: Praça General Osório – Ipanema, Rio de Janeiro

Entrada Gratuita