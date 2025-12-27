Polícia Civil prende miliciano com fuzil na Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (26/12), um homem apontado como integrante do braço armado de uma milícia que atua na região de Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ele foi capturado com um fuzil, munições e uma motocicleta com placa adulterada.

De acordo com as investigações, o preso integrava uma milícia responsável por impor domínio armado e intimidar moradores da região. Ele exercia função operacional na estrutura do grupo paramilitar, atuando diretamente em ações de intimidação.

Durante a abordagem, os agentes constataram ainda que a motocicleta utilizada pelo miliciano era produto de roubo. O veículo foi encaminhado para a perícia técnica e auxiliará no aprofundamento das investigações.

As diligências prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso, incluindo lideranças, operadores financeiros e demais envolvidos.