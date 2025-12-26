Instagram Facebook Twitter Whatsapp
BioParque do Rio realiza 'Sessão Azul' com entrada gratuita para pessoas com TEA; saiba quando

Iniciativa garante visitação exclusiva das 8h30 às 10h, em ambiente mais tranquilo e com limite de ingressos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de dezembro de 2025 - 17:10
O BioParque do Rio promove, no domingo, 11 de janeiro, mais uma edição da Sessão Azul, iniciativa voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação oferece um período exclusivo de visitação, das 8h30 às 10h, antes da abertura ao público geral, proporcionando uma experiência mais tranquila, silenciosa e acolhedora no circuito do parque.

Durante a Sessão Azul, pessoas com TEA têm entrada gratuita no zoológico, mediante comprovação na bilheteria. Cada visitante poderá estar acompanhado por até três acompanhantes, que pagam meia-entrada no valor de R$ 34,50 cada. Após as 10h, o BioParque abre normalmente para o público em geral.

Os ingressos para os acompanhantes estarão disponíveis no site do BioParque nos horários de 8h30, 9h e 9h30, com limite inicial de 300 ingressos por horário. A proposta é garantir conforto, segurança e menor estímulo sensorial ao público atendido pela Sessão.

A Sessão Azul é realizada em parceria com o projeto de mesmo nome e integra as ações do BioParque do Rio voltadas à inclusão e à acessibilidade. Durante esse período, o acesso ao parque é exclusivo para pessoas com TEA e seus acompanhantes, com fluxo reduzido de visitantes e ambiente mais silencioso.

Serviço:

Sessão Azul no BioParque do Rio

Data: Domingo, 11 de janeiro de 2025

Horário: Das 8h30 às 10h (acesso exclusivo para pessoas com TEA)

Local: BioParque do Rio – Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos:

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista: Entrada gratuita, mediante comprovação na bilheteria (válida exclusivamente durante o horário da Sessão Azul)

Acompanhantes (até 3 por pessoa com TEA): Meia-entrada – R$ 34,50 cada (vendas no e-commerce e na bilheteria)

Importante:

As vagas são limitadas

Fora do horário da Sessão Azul, a pessoa com TEA tem direito à meia-entrada (R$ 34,50), assim como um acompanhante, conforme legislação vigente.

