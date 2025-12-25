Veículo capota em São Gonçalo e jovem de 23 anos fica ferida

Um acidente de trânsito deixou uma jovem de 23 anos ferida na tarde desta quinta-feira (25), em São Gonçalo. O carro em que ela estava capotou na Rua Cardeal Arcoverde, na altura do número 345, no bairro Lagoinha.

Leia também:

Amigo oculto por cores vira tendência nas festas de fim de ano

Campanha Papai Noel dos Correios já presenteou quase 7 milhões de crianças



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Colubandê foram acionados por volta das 12h40. A vítima foi retirada do veículo e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), com ferimentos considerados moderados. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da jovem.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram outro automóvel com a parte dianteira danificada, o que indica a possibilidade de uma colisão antes do capotamento.