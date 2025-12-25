Amigo oculto por cores vira tendência nas festas de fim de ano

Diferente da versão clássica, em que os participantes sorteiam nomes, no amigo oculto por cores o foco está na paleta escolhida e todos ganham presentes - Foto: Divulgação

Com a chegada de dezembro, começam a se multiplicar os encontros de confraternização, seja entre colegas de trabalho, grupos de amigos ou familiares. Entre as diversas modalidades de troca de presentes, uma dinâmica em especial vem ganhando espaço nas redes sociais e nas rodas de conversa: o amigo oculto por cores.

A proposta é simples e divertida: cada participante escolhe (ou sorteia) uma cor e deve levar um presente que siga aquele tom, seja no conteúdo, na embalagem ou nos detalhes. A brincadeira, que promete arrancar risadas e estimular a criatividade, tem sido apontada como uma forma de dar um novo fôlego ao tradicional amigo oculto.

Como funciona

Diferente da versão clássica, em que os participantes sorteiam nomes, no amigo oculto por cores o foco está na paleta escolhida e todos ganham presentes. A organização pode ocorrer de duas maneiras:

1. Sorteio de cores: cada pessoa tira de um envelope uma cor e compra um presente que se encaixe nela.

2. Escolha livre: cada participante seleciona previamente sua cor favorita.

Em alguns grupos, a dinâmica funciona como uma “montagem de sacola”: se cinco amigos vão participar, cada um monta cinco presentes iguais na mesma cor escolhida. Os itens podem ser úteis, divertidos ou totalmente inesperados, de papelaria, roupas, acessórios a alimentos e bebidas temáticas.

A regra é definida pelo próprio grupo: estipular valor, quantidade de lembranças ou até incluir detalhes personalizados. Há quem coloque até foto na sacola monocromática, e o look escolhido para o dia também pode seguir a cor sorteada, tornando a brincadeira ainda mais divertida.

Criatividade como protagonista

Nas redes sociais, vídeos viralizando mostram sugestões de kits monocromáticos cada vez mais elaborados. Uma caixa amarela pode trazer chocolates, sucos, blocos de notas e até meias. Já uma sacola azul costuma reunir hidratantes, canecas ou bombons. A rosa, por sua vez, pode incluir batons, maquiagem ou cosméticos diversos.

A graça, para quem participa, está justamente em montar o kit mais original possível e surpreender os colegas na hora da revelação.

Enquanto muitos consumidores relatam dificuldades em manter os gastos de fim de ano, o amigo oculto por cores se destaca justamente por permitir presentes simples sem perder o charme. Kits personalizados podem ser montados em lojas populares, supermercados ou até mesmo com itens artesanais.

Independentemente da cor escolhida, o objetivo é o mesmo: celebrar a amizade e encerrar o ano com leveza e diversão. Nas próximas semanas, a tendência promete aparecer em grupos cada vez maiores, dos barzinhos com os colegas de trabalho ao churrasco de família.